Село удари в земята цяла България!

Село Малки чифлик е напът да регистрира рекордна за района имотна сделка. Общински терен от малко над един декар (1011 кв. м) е обявен за продажба чрез търг с начална цена от 62 500 евро. Имотът, който се намира на изключително атрактивно място до площада, е включен в плана на Общинската агенция за приватизация след оценка от лицензиран експерт.

Любопитен детайл в търга е, че парцелът се продава ведно с намиращата се върху него обществена тоалетна. Санитарният възел с площ от 10 кв. м в момента се поддържа от кметството и е единственият достъпен в центъра на селото.

Кметът на Малки чифлик Иван Чолаков призна пред местния в-к „Борба“, че евентуалната продажба ще остави населеното място без удобство, ползвано активно от жителите, гостите на селото и шофьорите от градския транспорт. Той обаче пое ангажимент в рамките на мандата си да бъде изградено ново и по-модерно съоръжение.

Високата пазарна оценка от над 60 евро на квадратен метър за терен, отреден „за обществено обслужване и търговия“, отразява засиления интерес към Малки чифлик през последната година.

Според кмета близостта до Велико Търново и спокойната полубалканска природа са превърнали селото в предпочитана дестинация за нов дом. Свободни имоти в регулацията почти липсват, а само през 2025 г. са издигнати четири нови къщи.

Дефицитът на терени вече принуждава купувачите да се насочват към вилната зона, което допълнително вдига цените на малкото останали общински парцели.

