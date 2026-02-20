Нов играч разтърсва българския автомобилен пазар

Нова марка ще се намеси на все по-процъфтяващия пазар на премиум автомобили в България в съвсем близко бъдеще, съобщи "Аутомедия". Става дума за Genesis, отделилия се през 2015 от Hyundai бранд, който подготвя сериозна експанзия в Европа.

Самият Петер Кроншнабл, главен изпълнителен директор на Genesis за Европа, потвърди по време на представянето на годишните резултати, че дълго отлаганото разширяване извън сега действащите три пазара (Великобритания, Германия и Швейцария) ще се случи наведнъж, вместо на отделни стъпки, какъвто бе оригиналният план на корейците. То вече започна в края на миналата година с пазари като Франция, Италия и Испания. Според наш източник, близък до Genesis, в случая с България това най-вероятно ще означава идването на марката тук още догодина.

Genesis, замислена първоначално като луксозна линия за по-големите седани на Hyundai, преди 11 години бе обособена в отделна марка. Първоначалният фокус на компанията бе върху пазарите в Източна Азия и Съединените щати. През миналата година, навръх десетия си юбилей, Genesis продаде над 221,000 автомобила в световен мащаб, от които 83,000 - в Америка. Европейските продажби достигнаха 2455 бройки - най-доброто постижение досега, но все още скромно на фона на другите континенти.

