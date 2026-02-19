Експерт посочи най-лошите автомобили. Не ги купувайте

Изданието GoBankingRates публикува списък с най-лошите автомобили според мнението на бившия механик в автосервиз и експерт на JustAnswer Крис Пайл. Той назовава пет марки, които никога не би препоръчал да се купят за собственото семейство.

Списъкът на Пайл с трудни за ремонт и поддръжка марки включва:

Volkswagen

Mercedes Benz

Audi

Mini

Jaguar

„Не обичам да работя по тях и не бих препоръчал на никого да ги купува“, обясни експертът, пише "Блиц".

Крис Пайл обяснява причините за избора си. Той подчертава най-вече високата цена на частите и консумативите (дори и на рутинните елементи за поддръжка като маслени филтри и накладки). Ограничените възможности за следпродажбено обслужване също могат да бъдат проблем. Докато повечето марки автомобили предлагат богат избор от резервни части и често се намират достъпни алтернативи на пазара за употребявани автомобили, за петте марки, споменати по-горе, трябва да се закупи оригинално оборудване. Поради липсата на алтернативи и липсата на конкуренция на пазара, собствениците на луксозни автомобили са принудени да плащат премиум цена за части.

Механиците се затрудняват да получат достъп до компонентите на тези превозни средства, тъй като престижните марки са склонни да ограничат пространството максимално. Една привидно проста работа може да се превърне в скъпо изпитание, изискващо от механика да свали няколко компонента, за да получи достъп до необходимата му част.

Друга причина - ограничените професионални ресурси. Дори опитните механици се затрудняват с тези пет марки, защото техните ръководства за ремонт и допълнителни сервизни книги от производителите на оригинално оборудване са скъпи.

Също така, според Пайл, компютъризираните диагностични инструменти, които взаимодействат с бордовите системи на автомобила, често не работят при луксозни автомобили. Ако стандартното диагностично оборудване не е налично, механиците са принудени да прибягват до скъпи, специфични за марката инструменти или да насочват клиентите към дилъри. Това усложнява работата и увеличава разходите за ремонт.

Последната причина, която Пайл посочи, е общата трудност при диагностицирането и ремонта на автомобили Volkswagen, Mercedes-Benz, Jaguar, Audi и Mini в сравнение с по-малко престижните алтернативи. Експертът заключи, че проблем, който може да бъде бързо отстранен например в Toyota, рискува да се превърне в сложен проект в Audi.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com