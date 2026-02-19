Китайски автомобилен гигант се готви за световна доминация

Китайската BYD вече е най-големият производител на електромобили в света, като изпревари Tesla, но амбициите на марката са още по-големи. Това беше потвърдено и от вицепрезидента на компанията Стела Ли, която отговаря за европейските операции. Шефката на BYD постепенно се превръща в една от водещите фигури в автомобилната индустрия, затова нейните изявления трябва да бъдат взимани насериозно. А най-важното от тях, със сигурност, е категоричното: "Искаме да сме на върха на автомобилната индустрия."

BYD успя да се позиционира през 2025 като марка, която продава най-много електрически автомобили в световен мащаб, вече категорично измествайки Tesla, и се изкачи до седмо място в световната класация на автомобилните групи, изпреварвайки Ford, пише "Аутомедия".

Китайският производител е дошъл да остане в Европа, но не просто за да бъде поредният претендент, а като такъв, който ще търси абсолютното лидерство. И не чрез въвеждане на един модел след друг, както е в Китай. В нашия регион нещо друго има огромно значение: "Европа е ключова за качеството, а не за количеството и това превръща континента в тестова платформа не само за търговия, но и по отношение на репутация и технологии.

Подобно на Tesla, BYD се вижда като водещ играч в технологиите: "Ние не сме просто производител на автомобили, а технологична компания", категорична е Стела Ли, като посочва и разликите със северноамериканския им конкурент. Докато Tesla иска да бъде по-фокусирана върху изкуствен интелект, роботи и автоматизирано шофиране, BYD гледа в друга посока.

Приоритетите на китайската компания са разработването на собствени батерии, компоненти и ултра-бързи зарядни устройства. Тези приоритети трябва да помогнат на BYD да продължи да печели репутация и да въвежда нови марки в Европа - Denza и Yangwang, както и да изгражда нови фабрики на континента. Вече се подготвя почвата за трети завод след Унгария и Турция, като основният кандидат е Испания.

"Смятаме себе си не просто за автомобилен производител, а за технологична компания. Произвеждаме компоненти за една трета от всички смартфони, продавани по света. Освен това доставяме батерии на множество западни марки. Нашето сътрудничество с тези компании е много по-широко, отколкото може да си мислите. И винаги сме отворени за нови проекти. Наемаме над 100 000 инженери, които подават по 45 нови патентни заявления всеки ден. Този постоянен фокус върху иновациите е нашата сила", обяснява Ли.

"Планираме да инсталираме 6000 такива зарядни станции по целия свят от тази година. Някои от тях, разбира се, ще бъдат разположени в Европа.

Що се отнася до твърдотелните батерии, те ще бъдат следващият наистина значим пробив. Те ще имат значително по-висока енергийна плътност от настоящите батерии, но първо трябва да решим проблема с по-високите им производствени разходи. Това може да бъде постигнато още през това десетилетие за някои по-ексклузивни модели. Въпреки това, масовото производство ще отнеме значително повече време", прогнозира шефката на BYD.

"В BYD сме подготвени за всякакъв сценарий. Нашите plug-in хибриди предлагат пробег над 1000 километра пробег с отлична ефективност и ниски оперативни разходи. Но нашата гама електрически превозни средства е също така много обширна и технологично.

Ако Европа търси проект за по-ниска категория превозни средства от градските превозни средства, ние ще реагираме незабавно. И тъй като скоро ще открием новия си завод в Унгария, ще можем да произвеждаме много компактен и достъпен градски автомобил там без недостатъците на митата", казва още Ли.

"Навлязохме на европейския пазар преди почти четири години и сме инвестирали много в позиционирането на марката. Това трябва да бъде нашата основна цел и едва тогава трябва да се разширим към други марки. Denza вече има опит с Mercedes-Benz и се е утвърдила като премиум марка на избрани пазари. При Yangwang нещата ще отнемат малко повече време.

Що се касае до САЩ, в момента нямаме интерес да навлизаме на американския пазар. Въпреки това, имаме голям успех в Централна и Южна Америка и вече открихме завод в Бразилия", завършва вицепрезидентът на BYD.

