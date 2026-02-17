Обрат! Легендарен автомобил се завръща на пазара

Ford спря производството на Fiesta през 2023 и всички очакваха, че това ще бъде краят на един от най-популярните модели в историята. Легендарният хечбек обаче ще се завърне в производство през 2028, като ще се настани в сегмента на достъпните електрически превозни средства.

Според британското издание Auto Express, това става възможно благодарение на стратегическия алианс с Renault, сключен през декември 2025, предава "Аутомедия". Новата Fiesta ще бъде изградена на платформата AmpR Small, която вече се използва за Renault 5, Renault 4, Alpine A290 и новия Nissan Micra.

Президентът на Ford of Europe - Джим Баумбик, потвърди плановете за завръщане на Fiesta на пазара, като допълни, че компанията му ще успее да разграничи новия модел от електрически коли на Renault. За целта екип на Ford вече работи върху дизайна, шасито, спирачките и пътното поведение на автомобила, за да може той да получи „уникалното ДНК’’ на марката.

Автомобилът ще получи уникална каросерия със собствен дизайн в стила на марката. Очаква се бъдещата Fiesta да има по-пикантни и динамични функции в сравнение с донора Renault 5. Британското издание вече публикува ексклузивно изображение на това как може да изглежда електрическият модел.

Въз основа на характеристиките на платформата AmpR Small, може да се предположи, че възродената Fiesta ще получи батерии с капацитет 40 kWh и 52 kWh (последната ще осигури пробег до 405 км по WLTP цикъла). Двигателят с капацитет от 148 к.с. ще позволи ускорение до 100 км/ч за по-малко от 8 секунди.

