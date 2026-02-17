Назоваха най-добрите електрически коли

Автомобилният експерт и механик от JustAnswer Крис Пайл, в коментар за GoBankingRates, посочи шест електрически автомобила, които си струва да се купят. Той казва, че всички тези модели си заслужават парите.

Хюндай Ионик 5

Пайл каза, че Hyundai Ioniq 5 е достъпен, но сравнително надежден електрически автомобил. Той също така похвали дизайна на модела.

Ривиан R1T

Експертът похвали Rivian R1T за високата му мощност и уникалните характеристики, недостъпни за конкурентите. Той добави, че единственият недостатък на модела е, че не се представя като работен кон.

„На пазара на пикапи Rivian R1T, Ford Lightning и GMC Sierra се представят добре и като цяло са популярни. Недостатъкът е, че получавате пикап в пълен размер, който просто не може да се справи с тегленето като такъв. Ако използвате електрическите пикапи с пълния им потенциал, ще прекарате повече време на зарядното устройство, отколкото зад волана“, обясни експертът.

BMW i4

Според Пайл, BMW i4 е отличен електрически автомобил, като се има предвид цената му. Той отбеляза, че моделът има добро качество на интериора.

„Пробегът не е най-добрият, но качеството на интериора на колата е много добро“, подчерта експертът.

Волво EX30

Volvo EX30 е най-малкият и най-достъпен електрически автомобил на шведската марка. Пайл отбеляза, че този модел има стилен дизайн и отлична надеждност.

„Volvo EX30 не е най-добрият по отношение на пробега, но е стилен малък кросоувър, който предлага някои офроуд възможности“, каза експертът.

Tesla Model 3 и Model Y

Пайл каза, че Tesla Model 3 и Model Y са сред най-добрите електрически автомобили, които можете да си купите в момента.

„Повечето модели на Tesla са добър избор за покупка. Те предлагат отлична технология, повечето от недостатъците са отстранени и рядко се повреждат“, сподели експертът.

Този електрически автомобил впечатли експертите толкова много, че те трябваше да променят правилата за пътни тестове.

