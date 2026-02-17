Литият се събуди и разклати света. Голямата битка започва

Новият енергиен нерв на планетата

След две години на свръхпредлагане, замразени проекти и исторически ценови срив, литият се завръща в центъра на глобалната икономика. Но този път не електромобилите диктуват правилата.

2026 е годината, в която енергийните хранилища и дигиталната инфраструктура превръщат лития в стратегически ресурс от ново поколение.

От свръхдобив към нова вълна на търсене

Бумът на електромобилите през 2021–2022 г. доведе до агресивно разширяване на добива. Светът влезе в 2023–2024 г. с огромен излишък, а цените на литиевия карбонат в Азия се сринаха до най-ниските си нива от години.

Но обратът дойде по-бързо от очакваното. През 2025 г. Китай промени правилата на играта: реформите в енергийния сектор отключиха експлозивно търсене на литий за системи за съхранение на енергия (ESS) – сектор, който вече расте по-бързо от електромобилите.

Литият престава да бъде „металът на електромобилите“. Той става металът на енергийната сигурност.

Енергийните хранилища изпреварват електромобилите

Исторически прецедент: Само за първите десет месеца на 2025 г. Китай изнесе ESS системи за 66 млрд. долара – повече, отколкото електромобили.

Това е първият структурен сигнал, че световната икономика навлиза в нов етап:

батериите вече не са само за движение, а за поддържане на цялата дигитална цивилизация.

И още един фактор ускорява промяната: строителството на центрове за данни и AI-клъстери. Новите генерации изкуствен интелект изискват стабилни, мащабни батерийни системи – и това допълнително засилва натиска върху търсенето на литий.

2026: Годината на очаквания дефицит

След две години излишък, пазарът рязко обръща посоката.

Morgan Stanley прогнозира дефицит от 80 000 тона литиев карбонат през 2026 г.

UBS е по-умерен – около 22 000 тона, но също очаква недостиг.

За сравнение: през 2025 г. светът все още имаше 61 000 тона излишък.

Глобалното търсене през 2026 г. се очаква да нарасне с 17–30%, докато предлагането няма да успее да навакса.

Цените вече се събуждат

След дъното през юни 2025 г. литиевият карбонат в Гуанджоу поскъпна с над 130%, достигайки най-високите си стойности от края на 2023 г.

Това е първият ясен знак, че пазарът навлиза в нов цикъл – този път движен от енергийния преход, а не само от автомобилната индустрия.

Рисковете, които могат да объркат играта

Две потенциални спирачки остават на хоризонта:

– ускореното навлизане на натриево-йонните батерии, които не използват литий;

– забавянето на продажбите на електромобили в Европа и САЩ.

Но въпреки това сигналът към инвеститорите е категоричен:

битката за лития тепърва започва.

Европа влиза в надпреварата за стратегическа автономия

Промяната в литиевия цикъл вече се усеща в Европа. ЕС ускорява изграждането на собствени вериги за батерии и ESS системи, за да намали зависимостта от китайския внос.

Германия, Франция и скандинавските държави инвестират в рафиниране, рециклиране и нови технологии за съхранение.

Европейската комисия включи лития в списъка на критичните суровини с приоритет за 2026–2030 г.

Това пренареждане отваря пространство за държавите от Балканите – регион, който може да се превърне в новия енергиен коридор на ЕС.

България и Балканите: Новият енергиен коридор на Европа

България има рядък шанс. Геоложкият потенциал за литиеви находища, близостта до европейските производствени центрове и растящите индустриални зони я поставят в силна позиция.

Ако държавата съчетае ресурсите, инфраструктурата и политическата воля, България може да се превърне не просто в доставчик, а в стратегически център в европейската батерийна екосистема – от добив и преработка до рециклиране и производство на ESS системи.

