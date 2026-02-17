Литият се събуди и разклати света. Голямата битка започва

Новият енергиен нерв на планетата
След две години на свръхпредлагане, замразени проекти и исторически ценови срив, литият се завръща в центъра на глобалната икономика. Но този път не електромобилите диктуват правилата.
2026 е годината, в която енергийните хранилища и дигиталната инфраструктура превръщат лития в стратегически ресурс от ново поколение.
От свръхдобив към нова вълна на търсене
Бумът на електромобилите през 2021–2022 г. доведе до агресивно разширяване на добива. Светът влезе в 2023–2024 г. с огромен излишък, а цените на литиевия карбонат в Азия се сринаха до най-ниските си нива от години.
Но обратът дойде по-бързо от очакваното. През 2025 г. Китай промени правилата на играта: реформите в енергийния сектор отключиха експлозивно търсене на литий за системи за съхранение на енергия (ESS) – сектор, който вече расте по-бързо от електромобилите.
Литият престава да бъде „металът на електромобилите“. Той става металът на енергийната сигурност.
Енергийните хранилища изпреварват електромобилите
Исторически прецедент: Само за първите десет месеца на 2025 г. Китай изнесе ESS системи за 66 млрд. долара – повече, отколкото електромобили.
Това е първият структурен сигнал, че световната икономика навлиза в нов етап:
батериите вече не са само за движение, а за поддържане на цялата дигитална цивилизация.
И още един фактор ускорява промяната: строителството на центрове за данни и AI-клъстери. Новите генерации изкуствен интелект изискват стабилни, мащабни батерийни системи – и това допълнително засилва натиска върху търсенето на литий.
2026: Годината на очаквания дефицит
След две години излишък, пазарът рязко обръща посоката.
Morgan Stanley прогнозира дефицит от 80 000 тона литиев карбонат през 2026 г.
UBS е по-умерен – около 22 000 тона, но също очаква недостиг.
За сравнение: през 2025 г. светът все още имаше 61 000 тона излишък.
Глобалното търсене през 2026 г. се очаква да нарасне с 17–30%, докато предлагането няма да успее да навакса.
Цените вече се събуждат
След дъното през юни 2025 г. литиевият карбонат в Гуанджоу поскъпна с над 130%, достигайки най-високите си стойности от края на 2023 г.
Това е първият ясен знак, че пазарът навлиза в нов цикъл – този път движен от енергийния преход, а не само от автомобилната индустрия.
Рисковете, които могат да объркат играта
Две потенциални спирачки остават на хоризонта:
– ускореното навлизане на натриево-йонните батерии, които не използват литий;
– забавянето на продажбите на електромобили в Европа и САЩ.
Но въпреки това сигналът към инвеститорите е категоричен:
битката за лития тепърва започва.
Европа влиза в надпреварата за стратегическа автономия
Промяната в литиевия цикъл вече се усеща в Европа. ЕС ускорява изграждането на собствени вериги за батерии и ESS системи, за да намали зависимостта от китайския внос.
Германия, Франция и скандинавските държави инвестират в рафиниране, рециклиране и нови технологии за съхранение.
Европейската комисия включи лития в списъка на критичните суровини с приоритет за 2026–2030 г.
Това пренареждане отваря пространство за държавите от Балканите – регион, който може да се превърне в новия енергиен коридор на ЕС.
България и Балканите: Новият енергиен коридор на Европа
България има рядък шанс. Геоложкият потенциал за литиеви находища, близостта до европейските производствени центрове и растящите индустриални зони я поставят в силна позиция.
Ако държавата съчетае ресурсите, инфраструктурата и политическата воля, България може да се превърне не просто в доставчик, а в стратегически център в европейската батерийна екосистема – от добив и преработка до рециклиране и производство на ESS системи.
