Господарят на металите преобръща медицината, ражда нови лидери в света

Тулият — най-редкият от редкоземните елементи — е метал, който дълго време остава в сянка. Скрит в минералите на древни скали, невидим за невъоръжено око, той е като шепот от дълбините на Земята. Но днес този почти митичен елемент започва да пренарежда световната карта на технологиите, медицината и геополитиката.

Там, където някога е бил просто научно любопитство, тулият се превръща в стратегически ресурс, способен да изстреля държави в нови сфери на влияние.

Историята на откриването: от легендата за Туле до лабораториите на XIX век

Тулият е открит през 1879 г. от шведския химик Пер Теодор Клеве. Той го изолира от друг редкоземен минерал - ербий, след като забелязва необичайни спектрални линии — знак, че в пробата се крие нов елемент.

Клеве го нарича „тулий“ в чест на Туле — легендарната северна земя, която древните географи описват като край на света. Името е символично: тулият е последният от лантанидите, който науката успява да идентифицира, най-скритият, най-неуловимият.

Метал, който се ражда като страничен продукт

Тулият никога не се среща в чист вид. Той се извлича като страничен продукт при обработката на минерали, богати на редкоземни елементи — ксенотим, монацит и евксенит.

Процесът е сложен, скъп и изисква високи технологии. Именно затова добивът му е ограничен и концентриран в малко държави.

Най-големият производител е Китай, който контролира по-голямата част от световната верига за редкоземни елементи. Следват САЩ, Австралия и Малайзия, но техният дял е значително по-малък.

Това прави тулия не просто рядък, а геополитически чувствителен — ресурс, който може да бъде използван като инструмент за влияние.

Металът, който променя медицината

Тулият е тихият двигател на някои от най-иновативните технологии в съвременната медицина.

Неговите уникални свойства го превръщат в ключов елемент за лазери, които работят на дължина на вълната около 2 μm — идеална за хирургия на меки тъкани. Тулиевите лазери са по-безопасни, по-прецизни и по-щадящи от традиционните. Те се използват в урологията, дерматологията, онкологията и минимално инвазивната хирургия.

Изотопът Tm‑170 е другото голямо богатство на тулия. Той служи като източник на рентгенови лъчи в компактни, преносими апарати — технология, която революционизира медицината в полеви условия, при бедствия, в армията и в отдалечени райони.

Тулият намира приложение и в ядрената енергетика, където се използва като поглътител на неутрони, както и в специализирани сплави и магнитни материали.

Един от най-скъпите метали на Земята

Тулият е сред най-скъпите редкоземни елементи.

Цената на тулия е сред най-високите в света на редкоземните метали, защото той се среща в изключително малки количества и се извлича чрез сложни, многoетапни процеси. На пазара тулиевият оксид, който е най-често използваната форма, се търгува между 1500 и 3000 долара за килограм, в зависимост от чистотата. Металният тулий е още по-скъп — стойността му достига 4000–8000 долара за килограм, което го поставя в премиум сегмента на индустриалните материали. Най-ценната форма е радиоактивният изотоп Tm‑170, използван в портативни рентгенови апарати, чиято цена може да достигне 30 000–50 000 долара за грам. Тези стойности превръщат тулия в стратегически ресурс, достъпен само за държави и компании с високотехнологичен капацитет и стабилни вериги за доставки.

Геополитика и геоикономика: Как тулият пренарежда света

В епоха, в която технологиите определят силата на държавите, редкоземните елементи се превръщат в новото геополитическо оръжие.

Тулият е част от тази битка — малък като количество, но огромен като стратегическо значение.

Китай, който контролира по-голямата част от световния добив и преработка на редкоземни елементи, използва тази позиция като инструмент за влияние върху глобалните вериги за доставки.

САЩ и Австралия инвестират в нови мини и технологии за преработка, опитвайки се да намалят зависимостта си.

Европейският съюз включи тулия в списъка на критичните суровини, които са жизненоважни за индустрията и сигурността.

Тулият е пример за това как един почти невидим метал може да промени баланса на силите. Държавите, които го контролират, печелят предимство в медицината, отбраната, ядрената енергетика и високите технологии.

Металът, който идва от легендите, но определя бъдещето

Тулият е като митичния остров Туле — далечен, загадъчен, почти недостижим. Но днес той е в центъра на глобалната надпревара за технологично превъзходство.

От хирургичните лазери до ядрените реактори, от геополитическите стратегии до новите индустриални лидери — този рядък метал се превръща в ключ към бъдещето.

И както често се случва в историята, най-малките неща имат най-голяма сила. Тулият е доказателството.

