Битката за най-скъпите метали! Влизаме в голямата игра

България е готова да влезе в голямата игра за най-скъпите редки метали. Българският енергиен холдинг ще закупи машина за добив на редкоземни елементи, ако започналите сондажи докажат добра концентрация на територията на "Мини Марица-Изток".

Сондажите се извършват съвместно с Университета от Северна Дакота, който единствен в света има технология за извличане на критични минерали и метали от лигнитни въглища.

Премиерът в оставка Росен Желязков и министъра на енергетиката Жечо Станков инспектираха преди дни един от проучвателните сондажи. Станков коментира, че пробите са дълбоки, от третия въглищен пласт, който никога не е бил проучван, а резултатите към момента са обнадеждаващи:

"Задачата, която в момента сме си поставили, да направим карта или да картираме на площадката на мините къде е най-големият потенциал. Съответно да можем да закупим впоследствие такава машина.

В Българския енергиен холдинг сме предоставили значителни средства по банковите сметки, които да позволяват такъв тип инвестиции - самото отделяне, самото обогатяване впоследствие да се случва непосредствено до рудника на територии, на които вече въглищата са иззети или които са били насипища, за да можем там да създадем нови икономически дейности."

