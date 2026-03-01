4 метала превъртат световната икономика! Нова държава става лидер

Пазарът на редки метали в света съвсем скоро ще се преобърне, като ще пренареди държавите на върха, които имат богати залежи и държат търговията и цените в ръцете си.

Япония направи историческа крачка, която може да промени глобалния баланс на силите в ерата на критичните минерали. Страната стартира първия в света проект за устойчив добив на редкоземни елементи от морското дъно – на дълбочина около 6000 метра, в района на отдалечения атол Минамитори, разположен на близо 1900 километра югоизточно от Токио. Това е първият опит не просто за вземане на проби, а за реално извличане на минерална кал, богата на редки елементи, в промишлени количества.

Мисията на Chikyu – корабът, който може да промени бъдещето на индустрията

Тестовият минен кораб Chikyu направи едномесечна експедиция. На борда му бяха около 130 учени, инженери и техници, чиято задача е да проверят дали Япония може да се превърне в първата държава, овладяла добива на редкоземни елементи от дълбоководни кални залежи. Според японската Агенция за морска и земна наука и технологии районът около Минамитори съдържа едни от най-богатите известни залежи на тежки редкоземни елементи, потвърдени още през 2011 г. .

Експедицията вече успя да събере първи количества минерална кал от дълбочина около 5600 метра, което доказва техническата възможност за достигане на залежите и за извличане на материал за анализ.

Защо Япония прави това сега

Отговорът е ясен: зависимостта от Китай. Пекин контролира между 70% и 90% от световната преработка на редкоземни елементи и през последните години затегна износа на критични минерали. Това постави под риск японската автомобилна, електронна и отбранителна индустрия. Тежките редкоземни елементи като диспрозий и тербий са ключови за производството на високоефективни магнити, използвани в електромобили, хибриди, роботи, лазери и радарни системи.

Япония и САЩ вече работят по съвместни проекти за добив и преработка на редкоземни елементи, включително в района на Минамитори, като част от по-широка стратегия за изграждане на алтернативни вериги за доставки и намаляване на зависимостта от Китай .

Технологичното предизвикателство на дълбоководния добив

Добивът на 6000 метра под морското равнище е технологично изпитание без аналог. Налягането е колосално, условията са непредвидими, а екологичните рискове трябва да бъдат внимателно контролирани. Япония разработва система, която позволява непрекъснато извличане на минерална кал и транспортирането ѝ до повърхността, като едновременно следи въздействието върху морската среда.

Ръководителят на проекта Шойчи Ишии подчертава, че това е резултат от седем години подготовка и че успешното извличане би било „огромно постижение“ за страната. Ако технологията се докаже, Япония ще разполага с уникален инструмент за осигуряване на собствена суровинна независимост.

Богатството на Минамитори – съкровищница от тежки редкоземни елементи

Дълбоководните кални залежи около Минамитори се смятат за едни от най-богатите в света на тежки редкоземни елементи – групата минерали, които са най-трудни за добив и най-ценни за високотехнологичната индустрия. Анализите на японските изследователи показват високи концентрации на диспрозий и тербий – два елемента, без които не могат да се произвеждат топлоустойчиви и свръхмощни магнити за електромобили, хибридни двигатели, роботи и отбранителни системи.

В седиментите се откриват също неодим и празеодим, ключови за производството на неодимови магнити, използвани в електромотори, вятърни турбини, телекомуникационна техника и модерна електроника. Именно наличието на тези елементи прави проекта край Минамитори стратегически – той може да осигури на Япония достъп до ресурси, които в момента са почти изцяло контролирани от Китай и са жизненоважни за бъдещето на японската индустрия.

Геополитическите последици от пробива

Успехът на проекта може да промени глобалната карта на критичните минерали. За първи път държава извън Китай ще има достъп до огромни, макар и труднодостъпни, ресурси от тежки редкоземни елементи. Това би отслабило монопола на Пекин и би дало възможност за създаване на нови, по-сигурни вериги за доставки, включително в партньорство със САЩ и Австралия.

Пазарът на редкоземни елементи е изключително чувствителен към нови източници. Дори ограничен добив от Минамитори може да повлияе на цените и да промени стратегиите на големите индустриални държави.

Какво предстои

Ако тестовете са успешни, Япония планира първи пълномащабен пробен добив през февруари 2027 г. Това ще бъде моментът, в който светът ще разбере дали дълбоководният минен добив е реална алтернатива или остава научна амбиция. Но още сега е ясно, че Япония е направила решителна крачка към нова ера, в която държавите ще се борят не само за енергийни ресурси, но и за минералите, които движат технологиите на бъдещето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com