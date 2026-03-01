Иран затвори Персийския залив за US кораби. Какво следва  

Иран затвори Персийския залив за американски кораби, съобщава Fars, като се позовава на изявление на члена на Съвета за определяне на целесъобразността на решенията Мохсен Резай.

Той също така казва, че Ормузкият проток остава отворен, като иранското правителство позволява на корабите да преминават през него „до второ нареждане“, но американските военнослужещи и оборудване са „легитимни цели“ за Техеран.

„От днес нито един американски кораб няма право да влиза в Персийския залив“, каза Резай.

Иран упражнява значителен стратегически и военен контрол над Ормузкия пролив и Персийския залив, използвайки географското си положение за оказване на икономически и политически натиск.

Съгласно международното право Иран има суверенитет над 12 морски мили (около 22 км) от своята брегова линия. Тъй като протокът е широк само 33 км в най-тясната си точка, международните плавателни пътища попадат изцяло в териториалните води на Иран и Оман.

Иран контролира островите Ормуз, Кешм и Ларак, както и спорните острови Голям Тумб, Малък Тумб и Абу Муса, които служат като важни наблюдателни пунктове над корабоплаването.

"Файненшъл таймс" установи, че застрахователните компании още преди дни са предупредили корабособствениците за прекратяване на полиците и увеличението на цените за застраховане на кораби, преминаващи през Персийския залив и Ормузкия проток.

Оманският център за морска сигурност съобщи, че е извършена атака срещу петролен плавателен съд, плаващ под флага на Палау на около пет морски мили северно от пристанището Хасан в провинция Масандам в Оман.

Палау е островна държава, асоциирана със САЩ, между Индонезия и Филипините.

В резултат на атаката са евакуирани 20 членове на екипажа - 15 индийски граждани и петима иранци. Четирима са ранени в резултат на удара и са хоспитализирани.

Евронюз уточнява, че това е първата атака срещу кораб в Ормузкия проток след изявленията на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) за затварянето му за навигация.

FT написа, че в застрахователните компании вече са предупредили за увеличението на цените на корабните застраховки. Според източници на вестника през следващите дни цените може да се увеличат с 50%.

Застрахователните компании са обезпокоени от ново затваряне на Ормузкия проток от Иран и вероятността за завземане на кораби от иранските военни.

Един от събеседниците на изданието отбеляза, че застрахователите на рисковете от военни операции по отношение на стоки, които покриват разходите за стоки, превозвани с танкери, като зърно и петрол, се готвят да отменят полиците в понеделник, 2 март, и ще предложат на клиентите нови условия със застраховка на по-високи цени.

Ройтерс написа, че корабите са започнали да се задържат в пролива още преди обявяването от IRGC на забраната и няма да могат да продължат пътя през следващите няколко дни.

Според последните данни корабният трафик в протока е спаднал със 70%, като много танкери са направили обратен завой или изчакват в Оманския залив.

Bloomberg съобщи, че петролните танкери избягват Ормузкия проток след началото на атаките на Израел и САЩ срещу Иран, но някои кораби все още го използват, за да се движат и в двете посоки.

Големи компании като Maersk и Hapag-Lloyd вече започнаха да пренасочват корабите си около Африка (нос Добра надежда), което добавя 10–14 дни към доставките и увеличава разходите за гориво.

Агенцията отбеляза, че на фона на военната операция в региона на пазарите петролът вече е повишил цената. В събота WTI показа увеличение до 75,33 долара за барел, което е с 12% повече, отколкото при приключване на търговията миналия петък.

Анализатори от Kpler прогнозират, че заради блокиране на световните доставки цените на петрола се очаква да скочат до 120 – 150 долара за барел. Преди ескалацията цената беше около 67 долара.

През Ормузкия проток преминава близо 20% от световното потребление на петрол и втечнен природен газ. Затварянето прекъсва основните маршрути за износ от Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Ирак.

Военни експерти твърдят, че САЩ вече разполагат със значителни сили в региона, включително самолетоносачи, за да гарантират свободата на корабоплаването. Според тях блокадата на Иран директно предизвиква американския флот (Пети флот в Бахрейн).

Иранските сили излъчват предупреждения по радиото, че преминаването е забранено, което се тълкува като ефективна блокада, въпреки липсата на официална държавна прокламация.

