Съветът за сигурност се събра. Гутериш изригна

Започна заседанието на Съвета за сигурност към ООН. То е извънредно, във връзка с войната в Иран.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че това, което се случва в Близкия Изток, е "сериозна заплаха за международния мир и сигурност", а враждебните действия се разпространяват из целия регион

"Военните действия могат да отключат верига от събития, които никой не може да контролира в най-нестабилния регион на света", предупреди генералният секретар.

Според съобщения, ударите са извършени по 20 града в Иран. Няколко високопоставени служители са убити, включително, според израелски източници, върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Докладвани са и значителни цивилни жертви.

Въздушното пространство на Иран е затворено, а интернетът в страната е почти напълно изключен.

Враждебните действия бързо се разпространяват в региона, каза Гутериш, създавайки все по-нестабилна и непредсказуема ситуация и увеличавайки риска от грешки в преценката.

Според израелски данни 89 души са били ранени в резултат на ударите на Иран срещу Израел.

Иран обяви, че в отговор на атаките от САЩ и Израел е ударил американски военни обекти в региона. Тези атаки също така са засегнали цивилни райони и инфраструктура в редица страни от Залива. Повечето държави успешно са прихванали иранските удари, но ОАЕ съобщиха, че един цивилен е бил убит от отломките на ракета.

От Ирак има съобщения за атаки с дронове и ракети от двете страни.

Атаките на САЩ и Израел се случиха след третия кръг от косвени преговори между САЩ и Иран, с посредничеството на Оман, припомни ръководителят на ООН. Бяха направени приготовления за технически преговори във Виена следващата седмица, които трябваше да бъдат последвани от нов кръг.

"Дълбоко съжалявам, че тази възможност за дипломация беше пропусната", каза генералният секретар.

"Призовавам за деескалация и незабавно прекратяване на военните действия", добави той.

Гутериш предупреди за възможността за по-широк конфликт и заяви, че всички страни трябва незабавно да се върнат към преговорите, особено по иранската ядрена програма.

Според съобщенията, американският президент Доналд Тръмп вече е провел разговори с лидерите на Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, както и с иранския външен министър, както и с други колеги от страните от Залива и Ирак.

Ръководителят на ООН призова всички държави да спазват международното право, както и да действат "отговорно и заедно".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com