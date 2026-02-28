Турция с предупреждение и призив за войната в Иран

Турското външно министерство излезе с позиция по конфликта в Близкия Изток, като предупреди, че регионалната и глобалната стабилност е застрашена, като в същото време призова за спиране на военните действия.

"Събитията, които започнаха с атаката на Израел и Съединените щати срещу Иран и продължиха с атаките на Иран срещу трети страни, заплашват бъдещето на нашия регион и глобалната стабилност.

Дълбоко сме загрижени за всякакви действия, които нарушават международното право и заплашват живота на невинни цивилни.

Осъждаме подстрекателството, което може да доведе до ескалация на насилието. Призоваваме всички страни незабавно да прекратят военните действия", се казва в изявлението на турското външно министерство".

Външното министерство в Анкара отбелязва, че "проблемите на региона трябва да се решават мирно."

"Турция е готова да предостави необходимата подкрепа като посредник. Безопасността на нашите граждани, живеещи в страните, засегнати от ескалацията, е приоритет за нас и се предприемат всички необходими мерки в тази насока," се казва още в декларацията на министерството.

По същото време Кувейт обяви, че ирански дрон е ударил летището в столицата. Това съобщи AFP, като цитира местната Гражданска авиационна администрация.

Според агенцията, в резултат на атаките летището е претърпяло леки щети, няколко от служителите му са били ранени.

Терминалът T1 е повреден. В момента на мястото работят спешни служби, съобщава Asharq News.

Извънредната среща на Съвета за сигурност на ООН за войната в Иран започва в 16:00 местно време в събота (23:00 часа българско време). Тя е поискана от Русия и Китай, също така от Франция, Бахрейн и Колумбия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com