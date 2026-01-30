Експлозия разтърси стратегическа рафинерия в Турция

Мощна експлозия е разтърсила снощи най-голямата петролна рафинерия в Турция, разположена в град Измит, в северозападната част на страната, на брега на Мраморно море. За инцидента съобщи изданието „Тюркийе тудей“, като посочи, че взривът е бил последван от голям пожар и спешна евакуация на работниците.

По първоначална информация е избухнал резервоар за бензин в рафинерията на компанията Тюпраш, след което пламъците бързо са обхванали част от индустриалния комплекс. Огънят е предизвикал паника, а противопожарните екипи са работили часове наред, за да овладеят ситуацията. Късно през нощта пожарът все още не е бил напълно потушен.

Целият персонал на рафинерията е бил евакуиран превантивно, като към момента няма официална информация за пострадали или загинали. Турските власти не са съобщили и данни за мащаба на материалните щети, нито за възможните рискове за околната среда.

Причините за експлозията засега остават неясни и се очаква да бъде започнато разследване. Рафинерията в Измит е стратегически обект за турската енергийна система и преработва суров петрол, доставян с танкери от международните пазари. По данни на компанията в комплекса работят 1923 души, а общият складов капацитет достига 3,03 милиона тона.

Инцидентът отново поставя въпроса за безопасността в тежката индустрия и за рисковете, свързани с експлоатацията на ключова енергийна инфраструктура в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com