Експремиер на Турция с мрачна прогноза. Даде два съвета на България

Бившият министър-председател на Турция Ахмет Давутоглу направи мрачна прогноза за развитието на международната ситуация, предупреждавайки, че светът навлиза в най-опасния период след Втората световна война. В интервю за „120 минути“ той отправи и два основни съвета към България – да запази внимателна и по-скоро неутрална позиция в конфликта и да се подготви икономически за възможна енергийна криза и рязко поскъпване на петрола.

Според Давутоглу международната система преживява „системно земетресение“, при което едновременно се наслагват няколко глобални кризи. След геополитическите сътресения след края на Студената война, атаките от 11 септември, финансовата криза от 2008 г. и Арабската пролет, светът вече е навлязъл в ера на продължителни конфликти и отслабени международни институции.

По думите му напрежението около Иран е било предвидимо. Той дори е предупредил иранското ръководство да не напуска преговорите със САЩ, защото подобна стъпка би довела до военен удар. Давутоглу смята, че зад сегашната конфронтация стоят както геополитически интереси, така и идеологически и религиозни мотиви, които той определя като преминаване „от геополитика към теополитика“ – когато войната се оправдава с религиозни аргументи.

Бившият турски премиер подчерта, че Турция ще се стреми да избегне директна конфронтация с Иран. Според него евентуална атака срещу Турция би означавала конфликт между Иран и НАТО, което и двете страни се стремят да предотвратят. Анкара традиционно следва политика на „активен неутралитет“ – дистанция от военни действия, съчетана с активна дипломатическа посредническа роля.

Подобен подход, според Давутоглу, трябва да следват и страни като България. Като член на НАТО София трябва да координира решенията си в рамките на Алианса, но и да бъде предпазлива към участие във война без ясна стратегия и крайна цел.

Той предупреждава и за сериозни икономически последствия. Ако кризата около Иран се задълбочи – особено при евентуални удари по петролни терминали или блокиране на Ормузкия проток – цените на петрола могат рязко да се повишат, което ще засегне силно държави като Турция и България, зависими от внос на енергийни ресурси.

Затова правителствата трябва да се подготвят предварително – чрез укрепване на финансовите резерви, планиране на енергийни сценарии и защита на икономиката. Давутоглу предупреждава, че подобна криза може да доведе не само до енергийни, но и до продоволствени проблеми, ако глобалните търговски маршрути бъдат нарушени.

В по-широк план той вижда опасност светът да се насочи към конфликти, основани на цивилизационни и религиозни противопоставяния, но отбелязва и друга тенденция – нарастващо глобално обществено движение срещу подобна политика на конфронтация.

„Ако рационалното стратегическо мислене изчезне, последствията могат да бъдат катастрофални“, предупреждава Давутоглу. Въпреки това той остава умерено оптимист, че международният натиск и общественото мнение могат да ограничат най-опасните сценарии.

