Турският шоубизнес под удар! Известни и у нас ТВ звезди отведени в полицията

Турският шоубизнес беше разтърсен от нова вълна в мащабното разследване за употреба на наркотици сред известни личности. Популярната актриса Берен Саат, добре позната на българската публика с ролите си в сериалите „Забраненият плод“ и „Пепел от рози“, е сред задържаните в операцията, съобщиха турски медии. Заедно със нея в рамките на същото разследване е задържан и съпругът ѝ - поп звездата Кенан Догулу. Според публикации в Турция в последната акция са били отведени общо 22 души, сред които актьори, певци и популярни лица от развлекателната индустрия.

Нова вълна в разследването срещу знаменитости

Сред имената, посочвани в турските публикации, са още актьорът Енес Аръкан и певецът Бердан Мардини. Разследването е част от по-широка проверка на турските власти срещу известни личности по подозрения, свързани с употреба на наркотични вещества. На този етап информацията в турските медии е за задържане в рамките на разследването, а не за влезли в сила присъди или доказана вина.

Случаят доби особено силен отзвук заради имената на Берен Саат и Кенан Догулу. Саат е една от най-разпознаваемите турски актриси от последните две десетилетия, а сериалите ѝ са гледани в редица държави, включително и в България. Кенан Догулу е сред най-популярните турски изпълнители, което превърна акцията в една от най-коментираните теми в турския шоубизнес.

Разследването започна с други известни имена

Проверката срещу популярни лица в Турция не започва с днешната акция. През последните седмици турските медии съобщаваха за разследване, водено от прокуратурата в Бакъркьой, при което редица актьори, певци, продуценти и интернет знаменитости са били задържани или призовани за тестове. Демирьорен хабер ажансъ съобщи по-рано, че при една от вълните 20 души са били отведени за тестове, а резултатите на 15 от тях са станали известни.

Според тази информация положителни проби са били отчетени при 10 от тестваните, включително актьора Онур Туна, певицата Нирян Юнсал, рапъра Хакан Айдън, известен като Blok3, и актрисата Фейза Дживелек. Демирьорен хабер ажансъ съобщи също, че отрицателни резултати са дали Серенай Саръкая, Миргюн Джабас, Беркай Шахин, Тугче Постоглу и Джансу Текин.

Скандал с огромен медиен заряд

Турският вестник „Сьозджю“ също съобщи за положителни тестове на част от знаменитостите в рамките на предишна фаза от разследването. Сред посочените имена са Мабел Матиз, актрисата Ягмур Юнал, Волкан Бахчекапълъ, Асълхан Туранлъ, Айджан Ягджъ и други. Изданието отбелязва, че разследването е за употреба на наркотични вещества и се води от прокуратурата в Бакъркьой.

Засега няма официално потвърждение за резултати от тестове на Берен Саат, Кенан Догулу и останалите лица от последната вълна на операцията. Това е важна подробност, защото задържането или отвеждането за действия по разследването не означава автоматично установена употреба или виновност. Турските медии обаче представят акцията като продължение на вече разраснал се скандал, който поставя под силен натиск част от най-видимите лица в развлекателната индустрия.

Берен Саат е име със сериозна тежест и у нас

За българската публика името на Берен Саат е добре познато от турските сериали, излъчвани у нас. Тя доби широка популярност с ролята си на Бихтер в „Забраненият плод“, а по-късно стана разпознаваема и с участието си в „Пепел от рози“. Именно заради тази популярност новината за задържането ѝ има силен отзвук и извън Турция.

Скандалът идва в момент, когато турските сериали и музика продължават да имат огромна публика на Балканите и в Близкия изток. Затова всяко разследване, в което се появяват имена от този мащаб, бързо излиза извън рамките на криминалната хроника и се превръща в регионална медийна тема.

Разследването вече удря имиджа на индустрията

Най-тежкият ефект от случая е ударът върху репутацията на турската развлекателна индустрия. През последните години тя се превърна в един от най-силните културни износители на страната, а актьори и певци от Турция имат огромна разпознаваемост в чужбина. Когато толкова много известни имена се появяват в полицейски и прокурорски разследвания, скандалът неизбежно започва да тежи не само върху отделните личности, но и върху целия сектор.

Следващият ключов въпрос е дали турските власти ще обявят официални резултати от тестовете и какъв ще бъде процесуалният статут на задържаните. До тогава случаят остава в зоната на разследването, медийния натиск и сериозните репутационни щети за едни от най-популярните лица в турския шоубизнес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com