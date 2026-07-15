Най-скъпата течност в света. Хванаха огромна пратка

Отровата от кобра, кръвта от рак, LSD и Шанел номер 5 са най-скъпите течности в света. Но тази класация винаги се е водила от отровата от смъртоносния ловуващ скорпион Deathstalker.

Цената на литър е около 10 милиона долара за литър, което я прави стотици пъти по-скъпа от златото.

Астрономическата цена се дължи на изключително трудното ѝ придобиване и минималните количества, които се извличат - един скорпион произвежда еднократно едва 2 милиграма отрова. А лековитите й свойства, свързани с рака, от векове са безспорни.

Бутилка от половин литър с отрова от скорпион бе хваната от полицаите в Турция, в опит да бъде пласирана от двама сирийци, и това предизвика истинска сензация в международните медии.

В същото време Турция продължава да е една от малкото страни в света, заедно с Мексико и Бразилия, която има официално лицензирани, свръхмодерни ферми, които изнасят пречистена отрова на прах за милиони долари към Западна Европа, главно за Франция, Великобритания и Германия.

Покупката на отровата от скорпион на черния пазар винаги е била много рискована, защото често се оказва, че течността е силно разредена.

Нещо повече - истинската отрова губи медицинските си свойства за часове, ако не бъде незабавно замразена по специален начин и превърната в прах.

Пренасянето ѝ в обикновена пластмасова бутилка по-скоро означава, че дори и вътре да е имало отрова, тя вече е напълно съсипана и безполезна.

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