Най-големият екологичен фестивал у нас отново събира хиляди в сърцето на Балкана

Узана Поляна Фест - първият и най-голям екологичен фестивал в България – отново събира хиляди посетители в сърцето на Балкана. От 17 до 19 юли 2026 г. местността Узана край Габрово ще се превърне в широк форум, посветен на устойчивия начин на живот, зелените иновации, местните общности, природата и творчеството. През годините фестивалът се утвърди като платформа, която събира хиляди посетители от цялата страна – семейства, млади хора, предприемачи, творци, организации и компании, обединени от идеята за по-устойчиво и отговорно бъдеще. Провеждан в сърцето на България, сред уникалната природа на местността Узана, фестивалът предлага богата програма от лекции, работилници, демонстрации, културни прояви, спортни активности, бизнес и еко инициативи, разнообразна музикална и творческа програма.

В своето единадесето издание фестивалът остава верен на мисията си да вдъхновява хората да живеят по-осъзнато, по-близо до природата и в повече хармония със себе си. Темата тази година е Равновесието - балансът между работа и почивка, между технологии и природа, между личното благополучие и грижата за общността.

Узана Поляна Фест 2026 ще бъде захранен със сто процента чиста соларна енергия. Екологичното електрозахранване е изградено от габровска компания, утвърден български лидер в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи и хибридни енергийни решения. Специално за събитието те реализираха високотехнологична 40 kW хибридна фотоволтаична централа, оборудвана с 60 kWh система за съхранение на енергия. Изградената система осигурява енергийна независимост и стабилност за голяма част от фестивалните обекти, включително и за емблематичното „Пространство за познание и себепознание“. Мощният батериен капацитет позволява устойчиво електроснабдяване както при дневно генериране на енергия, така и в часовете без слънце, като напълно съответства на природосъобразната концепция на фестивала.

В рамките на събитието е обособена и специална зона на Интер Пауър, оборудвана със свободен за достъп Charging Point. Всички посетители могат да зареждат мобилните си устройства директно със слънчева енергия – жест, който подчертава практическото приложение на чистите технологии и насърчава отговорното потребление.

Програмата се разпростира в цели петнадесет тематични зони.

В големите шатри „Познанание“ и „Себепознание“ лекари, учени, изследователи и практици ще представят над 20 лекции и демонстрации. Темите включват устойчиво земеделие, природосъобразно производство на храна, родова памет, природни закони в архитектурата, пчелен уелнес, природни градини, устойчиви модни решения, динамично равновесие и връзката между човека и природните ритми. Лекциите са с вход свободен и са насочени към всички, които търсят нови идеи и промяна в ежедневните навици.

Ин и Ян зоната е Мястото за практики, които възстановяват баланса – йога, тай чи, чигонг, дихателни техники, медитации и лекции за връзката между тяло, ум и дух. Зоната предлага пространство за успокояване, движение и вътрешна хармония.

Всяка година преди официалното откриване посетителите на фестивала обръщат внимание на здравето и своята правилна стойка, която е важна за баланса в нашето тяло. Тази година чрез метода „Актив ситинг“ ще обърнем внимание на гръбначния стълб. Посетителите ще могат да се включат в упражнения и демонстрации за правилна стойка и двигателна култура.

В трите фестивални дни ще има различни активности като спортни турнири по шах, волейбол и футбол, туристически преходи, велопоходи в планината, творчески работилници, арт занимания, демонстрации и приключенски активности за всички възрасти.

Най-весело и пъстро остава, разбира се в детския център. Той предлага богата програма от арт занимания, игри, работа с природни материали, интерактивни уроци за природата и устойчивия начин на живот. Обучени специалисти се грижат за безопасността и доброто настроение на децата през целия ден.

Когато слънцето залезе над Узана, сцената оживява с ритъм, емоция и любими изпълнители. На 17 и 18 юли сцената в местността Узана край Габрово ще посрещне популярни български изпълнители и групи, които ще превърнат фестивалните вечери в истински празник под звездите.

Петъчната програма започва с участието на НЕВИДЕНО и РИА, а кулминацията ще бъде концертът на МЕРИ БОЙС БЕНД.

На следващия ден публиката ще се наслади на изпълненията на ЕХО БАЛКАН САМБА и Момчил Косев и неговия бенд. Финалът на фестивалната вечер ще бъде поверен на МИРО, който ще излезе на сцената със своите най-популярни песни.

Логистика и ключова информация за посетителите

Палатковият лагер е безплатен, в обозначена зона, без достъп за МПС.

Rent A Tent BG предлага палатки под наем – [email protected], +359 892 080 001.

Кемпер зоната е отделена, а платената зона при хотел „Прима S“ приема резервации на 0888 009 001 .

Паркирането е организирано в периферните зони около Голямата поляна.

Екологичните автобуси на Общинския пътнически транспорт – Габрово пътуват по график от Автогара Габрово до разклона за „Горски дом“.

На терена има Инфо зона, медицински екипи, охрана, санитарни зони и пунктове за вода.

На Узана няма банкомат – най-близкият е на 21 км.

Очакват ви вдъхновяващи срещи, споделени истории, нови идеи, впечатляващи личности и тридневно преживяване, което показва как малките избори променят света.

Фестивалът е с вход свободен.

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