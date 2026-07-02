София става сцена на световната съвременна музика със Sofia Art and Music Festival

От 1 до 12 юли София се превръща в международна сцена за съвременна музика, визуални изкуства и творчески обмен. Първото издание на Sofia Art and Music Festival събира в българската столица композитори, диригенти, изпълнители, художници и преподаватели от Европа, Азия и Северна Америка в мащабен форум, посветен на музиката на XXI век.

Фестивалът предлага рядка за региона концентрация на нови произведения, световни премиери, международни ансамбли и срещи между различни художествени традиции. Наред с творби на Моцарт, Хайдн, Сибелиус, Вебер и Стравински ще прозвучат произведения на десетки съвременни автори, много от които ще бъдат представени за първи път пред българската публика.

Sofia Art and Music Festival не е просто концертен цикъл. Той е платформа за създаване на нова музика, за международно сътрудничество и за среща между поколения творци. Във време, когато културният диалог е по-необходим от всякога, фестивалът предлага пространство за идеи, експерименти и създаване на нови артистични общности.

Сред специалните гости са ансамблите Wire & Whimsy, Bluestone Contemporary Ensemble и Ensemble Dal Niente – едни от най-активните изпълнители на нова музика в Съединените щати. Техните участия, заедно с присъствието на композитори и артисти от различни държави, превръщат София в естествена точка на среща на международната общност на съвременната музика.

Фестивалът е и инвестиция в бъдещето. Освен концертите, програмата включва лекции, дискусии и уъркшопи, които дават възможност на българската публика, студенти и млади музиканти да се срещнат с водещи творци и преподаватели от световната сцена.

За две седмици София се превръща в място за среща на световната общност на новата музика. Композитори, диригенти, ансамбли, изпълнители, художници, преподаватели и публика от различни държави ще споделят една сцена и едно общо убеждение – че музиката продължава да бъде универсален език, който създава връзки отвъд граници и поколения.

През юли София няма просто да бъде домакин на международен фестивал. Тя ще се превърне в лаборатория за нови идеи и в място, където се създава музиката на утрешния ден.

Sofia Art and Music Festival заявява амбицията София да бъде разпознавана не само като град с голяма музикална традиция, но и като един от новите европейски центрове за създаване, представяне и обсъждане на съвременната музика.

ПРОГРАМА

ИЗЛОЖБА

1–4 юли, Галерия

Ли Джанг – изложба на плакати

СИМФОНИЧНИ КОНЦЕРТИ

4 юли, 19:30 ч., зала „България“

Концерт I - Епизоди

7 юли, 19:30 ч., зала „България“

Концерт II - Идилия

12 юли, 19:30 ч., зала „България“

Концерт III – Музикални пейзажи

КАМЕРНИ КОНЦЕРТИ

5 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“

Wire & Whimsy

6 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“

Bluestone Contemporary Ensemble

10 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“

Bluestone Contemporary Ensemble

11 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“

Ensemble Dal Niente

ЛЕКЦИИ И УЪРКШОПИ

30 юни, 15:00–16:30 ч.

Лекция на Хари Бюлоу

Американски композитор, диригент и саксофонист с дългогодишна академична кариера в университетите на Хавай, Северна Каролина и Пърдю. Ученик на легендарния американски композитор Аарън Копланд, той е сред активните фигури в областта на съвременната композиция и музикалните технологии.

1 юли, 15:00–16:30 ч.

Лекция на Ингрид Щьолцел

Германско-американски композитор, професор по композиция в University of Kansas School of Music. Нейната музика е изпълнявана в престижни зали като Carnegie Hall и Kennedy Center, а критиците я определят като автор с изключителен мелодичен талант и силно емоционален език.

2 юли, 15:00–16:30 ч.

Лекция на Тео Попов

Американски композитор с български корени, чието творчество обхваща опера, театър, кино и мултимедийни проекти. Неговите опери са поставяни от водещи американски институции, а музиката му съчетава драматургична сила, фолклорни влияния и съвременен композиционен език.

3 юли, 16:00–17:30 ч.

Лекция на Ли Джанг

Китайска художничка и преподавател, чието творчество е представяно в редица международни изложби. Нейните плакати и графични произведения се отличават със синтез между традиционната китайска естетика и съвременния визуален език.

4 юли, 15:00–16:30 ч.

Лекция на Елена Панайотова

Театрален режисьор, педагог и международно признат експерт в областта на социалния и документалния театър. Работила е по проекти в Европа, Азия и Африка, а творчеството ѝ е посветено на изкуството като средство за обществена промяна.

5 юли, 15:00–16:30 ч.

Лекция на Александра Карастоянова-Херментин

Музиковед и културен мениджър с международна кариера, свързана с музикалното образование и културните политики в Европа. Нейните изследвания са посветени на музикалната социология, културното предприемачество и развитието на аудиториите.

6 юли, 14:00–15:00 ч.

Лекция на Wire & Whimsy

Дуото на флейтистките Мери Матюс и Карен Лардж е сред водещите американски формации, специализирани в съвременния репертоар за две флейти. Артистките активно поръчват нови произведения и са сред най-ярките застъпници на електроакустичната музика за флейта.

7 юли, 15:00–16:30 ч., Студио „Музика“

Лекция на Лори Сан Мартин

Aмериканскa композиторка, пианист и педагог, известна със своята музика за кино, театър и концертна сцена. Творчеството ѝ съчетава класическа традиция, джаз и минимализъм и често изследва връзката между музиката и драматургията.

9 юли, 13:00–15:00 ч.

Уъркшоп на Лори Сан Мартин

9 юли, 17:30–19:00 ч.

Лекция на Ensemble Dal Niente

Един от водещите американски ансамбли за съвременна музика, известен със смелите си интерпретации и поръчки на нови произведения. Формацията е носител на множество отличия и е редовен участник на най-престижните форуми за нова музика.

11 юли, 14:30–16:00 ч.

Лекция на Божидар Спасов

Един от най-значимите български композитори с международна кариера, живеещ и работещ в Германия. Неговите произведения са изпълнявани на водещи европейски фестивали за съвременна музика и се отличават с оригинален звуков свят и дълбока философска концепция.

11 юли, 16:30–18:30 ч.

Уъркшоп на Лори Сан Мартин и Bluestone Contemporary Ensemble

Американски ансамбъл, посветен на изпълнението и популяризирането на музиката на нашето време. Чрез концерти, образователни инициативи и сътрудничество с композитори формацията активно насърчава създаването на нов репертоар.

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