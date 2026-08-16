Звезди на класиката се събират в Банско

Банско Опера Фест от 27 до 29 август отново ще превърне града в лятна столица на класическото изкуство под егидата на общината. В трите вечери публиката ще аплодира мюзикъла „Парижката Света Богородица“ /на снимката/, комичната опера „Дон Паскуале“ и оперно-оперетна гала.

Откриването е с „Парижката Света Богородица“ по музика на Рикардо Кочанте и Люк Пламондон. Постановката на режисьора Петко Бонев и диригента Страцимир Павлов съчетава сценография, костюми, хореография и 3D мапинг, а емблематичната история на Виктор Юго ще оживее на оригиналния френски език със субтитри на български. Оркестрацията е на Данко Йорданов. В ролите на Есмералда и Квазимодо са Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов заедно с оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна.

„Дон Паскуале“

На 28 август програмата продължава с „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети — една от най-обичаните комични опери в световния белкантов репертоар. Под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова спектакълът среща американския тенор Самюъл Робъртсън като Ернесто — артист с опит на европейски сцени, сред които Виенската държавна опера и Опера Лайпциг, Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като Доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале.

Финалът на 29 август е оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов. Заедно с него на сцената ще излязат Александрина Михайлова - ученичка на Райна Кабаиванска, пееща в Миланската скала, Жана Костова, Лилия Илиева-Михайлова, Самюъл Робъртсън, Велин Михайлов и Свилен Николов под диригентството на Светослав Борисов и с оркестъра на Държавна опера Варна. За втора поредна година фестивалът ще излезе извън голямата сцена — със съпътстващи класически изпълнения пред Туристическия информационен център и на площад „24 май“. След напълно разпродадената ВИП зона през 2025 г., Банско Опера Фест отново ще предложи ограничен брой ВИП места, които вече са в продажба в мрежата на Eventim.