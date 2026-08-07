Rob Money празнува рожден ден с нов музикален удар

Американският изпълнител Rob Money отбелязва рождения си ден с премиерата на новия си авторски сингъл „Base, Smoke, Sound“. Песента ще бъде достъпна от 18.00 ч. във всички големи музикални платформи. Проектът продължава линията на артиста към модерно хип-хоп звучене, но този път добавя и силен български фолклорен акцент. Премиерата превръща личния празник на Rob Money и в нова стъпка в музикалната му кариера.

Музиката и аранжиментът на „Base, Smoke, Sound“ са дело на Васил Иванов - Vasil Ivanov The Editor, а текстът е написан от самия Rob Money.

Продуцент на звукозаписа и музикалния видеоклип е KVZ Music Ltd. Режисьор на видеото е Радина Миленчева, а за букинга и мениджмънта отговаря Йонка Максимова.

Един от най-интересните елементи в композицията е включването на откъс от емблематичната българска народна песен „Калиманку Денку“. Фолклорната линия звучи в изпълнение на Виолета Маринова - една от водещите солистки на световноизвестния хор „Le Mystère des Voix Bulgares“, носител на „Грами“ за World Music.

Контрастът между съвременната хип-хоп продукция и разпознаваемото българско фолклорно звучене придава на песента собствен характер. Именно тази комбинация е сред отличителните черти на проекта и може да привлече както феновете на американския рап, така и публиката, която търси по-нестандартни музикални смеси.

С „Base, Smoke, Sound“ Rob Money съчетава личния повод с артистична премиера, като вместо традиционен подарък за рождения си ден избира да поднесе нова музика на своите почитатели.