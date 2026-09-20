Хит от 1966 г. е обявен за най-великата поп песен на всички времена

Шест десетилетия след появата си една от най-обичаните песни на Beach Boys отново се оказа на върха. „God Only Knows“, издадена през 1966 г. в легендарния албум „Pet Sounds“, оглави класацията на Collider за 25-те най-велики поп песни на всички времена, съобщава Parade. Победата е поредното признание за композиция, която при излизането си не достига дори Топ 10 в САЩ, но с годините се превръща в една от най-влиятелните песни в историята на поп музиката.

Песен, която отказва да идеализира любовта

„God Only Knows“ е написана от Брайън Уилсън и текстописеца Тони Ашър. Според Collider именно текстът е сред големите причини песента да устои на времето.

За разлика от типичните романтични хитове от епохата, тя не представя любовта като нещо непременно вечно и безоблачно. Още в началото се допуска възможността една връзка да приключи - необичайно уязвим и реалистичен подход за поп песен от средата на 60-те години.

Точно тази смесица от нежност и несигурност според авторите на класацията придава на композицията емоционална дълбочина, която продължава да звучи съвременно и днес.

Създадена почти на един дъх

Още по-любопитна е историята на самото написване. Брайън Уилсън разказва, че двамата с Ашър са работили върху песента приблизително час. Почти веднага усещат, че са попаднали на нещо необикновено.

Особено важен се оказва първият куплет. Ашър съзнателно търси начин да избяга от обичайните клишета в любовните песни и избира начало, което още от първите секунди поставя под съмнение идеята за вечната любов.

Решението е рисковано за времето си. Вместо безусловно обещание за щастие слушателят чува признание, че любовта може да бъде крехка и че загубата й би променила всичко.

Уилсън по-късно определя именно този първи куплет като особено силен.

Не покорява класациите веднага

Днешният статут на „God Only Knows“ прави първоначалното й представяне в американските класации още по-интересно. През септември 1966 г. тя достига едва 39-о място в Billboard Hot 100.

С времето обаче историята пренарежда оценката. Песента постепенно се превръща в една от емблемите на Beach Boys и на албума „Pet Sounds“, който сам по себе си оказва огромно влияние върху развитието на поп и рок музиката.

Така композиция, която не е била огромен американски хит при появата си, десетилетия по-късно вече се разглежда като един от върховете на жанра.

Зад нея остават Beatles и The Kinks

Класацията на Collider събира песни от различни поколения, което прави първото място на „God Only Knows“ още по-интересно.

Сред включените композиции са „In My Life“ на The Beatles, „Be My Baby“ на The Ronettes и „Waterloo Sunset“ на The Kinks. В списъка попадат и значително по-нови песни като „Style“ на Тейлър Суифт и „Fast Car“ на Трейси Чапман.

Така една песен, написана за около час преди 60 години, се оказва начело на подбор, който преминава през няколко поколения поп музика.

И може би именно в това е силата на „God Only Knows“. Тя не разчита на грандиозни декларации за любовта, а на нещо много по-човешко - страха да не загубиш човека до себе си. Шест десетилетия по-късно тази емоция очевидно продължава да звучи толкова силно, колкото и през 1966 г.