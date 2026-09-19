"Опасен чар“ се връща на сцената: Любимата история с нов прочит и „Джанго Зе“

Спектакълът „Опасен чар“ има премиера тази вечер – 19 септември, от 19:00 ч. в голямата зала на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен. В представлението ще участва и група „Джанго Зе“.

Сценичната версия по текст на Свобода Бъчварова е дело на режисьора Николай Гундеров. В спектакъла участват гост-актьорите Стефан Милков, Любомир Нейков, Силвия Петкова, Диана Спасова и Васил Пенов, както и актьорите от трупата на Шуменския театър.

Творческият екип включва сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева и композитора Денислав Анастасов. Асистент-режисьори са Невена Тодорова и Албена Бабева. Предвиждат се и многобройни турнета на спектакъла в страната.

Не филмът, а новелата

Режисьорът Николай Гундеров подчертава, че екипът не следва директно сценария на популярния филм „Опасен чар“, а се опира на новелата на Свобода Бъчварова.

„В нашия спектакъл ние се опитваме да отговорим и на въпроса какво става с измамените“, обясни Гундеров.

По думите му темата за измамниците и лъжите е вечна, а спектакълът търси отговори чрез хумор и въображение. Героите са разширени, създадени са нови ситуации, а историята е поставена в по-голям мащаб, за да бъдат показани различни човешки съдби.

Една от основните задачи на постановката е да слее различни времена. Историята излиза от контекста на социализма, в който е създадена, и влиза в съвременността.

„Как – вие ще видите на нашето представление“, каза Гундеров, като подчерта и музиката на композитора Денислав Анастасов.

Любомир Нейков: Всички живеят със спектакъла

Актьорът Стефан Милков коментира, че екипът стъпва върху вече написаното и изиграното, но го поставя в нова сценична среда, с различни ситуации и различно мислене.

За Силвия Петкова работният процес е бил лек, приятен и забавен. Тя подчерта, че актьорите бързо са се сближили и че работата с Николай Гундеров е вдъхновяваща.

Любомир Нейков пък обърна внимание на атмосферата в Шуменския театър. По думите му не само актьорите, но и всички служители, включително хигиенистките, живеят със спектакъла и случващото се на сцената.

„Шуменският театър го чакат само светли дни и прекрасни представления“, каза Нейков.

Преди премиерата театърът обяви и кастинг за актьор за главната мъжка роля – тази на харизматичния измамник Генчо Гунчев, познат с многобройните си самоличности и имена на птици като „Ястребовски“, „Орелски“ и „Соколов“.

С концерта на „Джанго Зе“ и обявяването на награди пред театъра в Шумен на 30 юни завърши и третото издание на Комедийния театрален фестивал „Тодор Колев“.