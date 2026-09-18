Неприятен обрат с концерта на Лепа Брена у нас. Но има добра новина

Концертът на Лепа Брена в България се пренасрочва за 17 април 2027 г. заради непредвидени обстоятелства, съобщиха организаторите.

Всички вече закупени билети остават валидни за новата дата и не е необходимо да бъдат презаверявани.

Организаторите обявиха и специална изненада за публиката – петима от притежателите на закупени билети ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от певицата.

Желаещите да върнат закупените си билети могат да го направят до 2 октомври 2026 г.

Публиката ще може да види Лепа Брена на 17 април 2027 г. в рамките на тричасово шоу, което организаторите определят като своеобразно завръщане към големия концерт на певицата на стадион „Васил Левски“ в началото на 90-те години.

Очакванията са концертът да предложи вечер, посветена на едни от най-популярните песни на сръбската звезда и на музиката, с която тя се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на Балканите.