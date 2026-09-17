Моне излиза на търг с невиждани картини: Цената на „Ириси“ стига 30 млн. евро

Две картини на Клод Моне, които досега не са били показвани пред публика, ще бъдат предложени на търг през октомври от „Сотбис“ в Париж. Творбите са част от частна колекция, в която има и произведения на Пол Сезан, предава БТА.

Сред най-ценните лотове е монументалната „Ириси“, създадена от Моне в края на живота му. Картината е оценена между 22 и 30 милиона евро. От „Сотбис“ посочват, че това е най-високата оценка, давана досега за картина, предлагана на търг във Франция.

Общо 28 произведения от колекцията ще бъдат продадени на 22 октомври, като общата им предварителна оценка надхвърля 40 милиона евро.

В търга ще участват още три картини на Моне, сред които „Плачеща върба“, оценена между 9 и 12 милиона евро.

Картина, пазена десетилетия в Париж

„Ириси“ ще бъде представена пред публика за първи път. Творбата никога не е напускала частната резиденция на семейство Шлумбергер в Париж.

Картината е придобита от Жана Шлумбергер (1889–1983), известна колекционерка на изкуство, директно от семейството на художника чрез галеристката Катя Граноф.

„Тази колекция е изключителна както заради историята си, така и заради качеството на произведенията, които са част от нея“, коментира Тома Бомпар от „Сотбис“.

Според Мариан Матийо, експерт по история на импресионизма, „Ириси“ и „Плачеща върба“ са запазени в отлично състояние и без лаково покритие. По думите ѝ те дават рядък поглед към последния художествен проект на Моне.

100 години без Моне

Търгът се провежда в годината, в която се отбелязва 100-годишнината от смъртта на Клод Моне. Художникът умира на 5 декември 1926 г.

По повод годишнината в Париж ще бъдат открити две изложби в края на септември.

Колекцията ще бъде представена предварително и в Хонконг и Ню Йорк.

И Сезан с рекордна картина

В колекцията има и три произведения на Пол Сезан. Сред тях е „Фермата“, определена като най-голямата картина на художника, предлагана някога на търг. Предварителната ѝ оценка е между 600 000 и 800 000 евро.

Трите творби на Сезан са обявени за „национални ценности“. Това дава възможност на френската държава да се намеси при евентуалната им продажба и да ги придобие в рамките на 30 месеца.

На същата дата – 22 октомври – и „Кристис“ ще организира търг по време на изложението „Арт Базел“. На него ще бъдат предложени около 60 произведения, сред които картини на Моне и Реноар от колекцията на известния търговец на произведения на изкуството Пол Дюран-Рюел. Общата им оценка е между 30 и 43 милиона евро.