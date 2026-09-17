Минчо Минчев: майсторството продължава в следващото поколение

Днес празнува проф. Минчо Минчев – музикант, педагог и човек, когото обичаме не само заради онова, което е дал на българската цигулкова школа, но и заради начина, по който го е направил: с достойнство, щедрост и уважение към другите.

След забележителната си кариера на големите световни сцени Минчо Минчев избра да предаде натрупаните знания на младите музиканти. Защото сцената може да бъде напусната, но служенето на музиката няма последен концерт.

Като преподавател той е строг и взискателен, но зад всяка негова забележка стои огромна грижа за младия човек, който му се е доверил. В майсторските му класове участниците усвояват не само тънкостите на цигулковото изкуство. Те получават контекст, познание и разбиране за произведението – за времето, в което е създадено, за мисълта на композитора и за смисъла зад нотите.

Тази есен Софийската филхармония отново ще даде възможност на млади цигулари да работят с проф. Минчо Минчев в рамките на три майсторски класа:

Първа група: 23–25 октомври

Втора група: 20–22 ноември

Трета група: 18–20 декември

Записването вече започна, а обучението ще завърши с концерт на участниците на 20 декември от 19:00 ч.

За повече информация и записване:

[email protected]

Честит рожден ден, Маестро!

Пожелаваме Ви здраве, радост и още много млади музиканти, на които да предадете не само тайните на занаята, но и мъдростта на човек, отдал живота си на изкуството.



