Националният оркестър покори зала Моцартеум - Залцбург

С голям успех и вдъхновени аплаузи завърши първия концерт на Софийската филхармония в историческата зала Моцартеума в Залцбург – една от най-престижните европейски сцени, свързани с наследството на Волфганг Амадеус Моцарт.

Под диригентството на Найден Тодоров оркестърът представи програма, посветена на виенската класическа традиция, включваща Симфония №40 от Моцарт, Концерт за флейта от Карл Филип Еманюел Бах със солист Томазо Бенчиолини и Концерт за цигулка №1 от Моцарт със солистка Шарлот Спрайт.

Gостуващите солисти бяха двама от най-интересните представители на младото европейско музикално поколение. Италианският флейтист Томазо Бенчиолини е лауреат на престижната New York Respighi Prize и е концертирал като солист на сцени Карнеги Хол в Ню Йорк, Нюзикферайн във Виена, Концертгебау в Амстердам, залата на Берлинска филхармония и самия Моцартеум. Нидерландската цигуларка Шарлот Спрайт е носител на Първа награда на Международния конкурс „Йохан Себастиан Бах“ в Лайпциг, победител в прослушванията на YCAT в Уигмор Хол и едно от новите имена на европейската сцена, определена от Gramophone като артист, чиито техника и музикалност се съчетават с изключително артистично въображение.

Особено впечатляваща беше реакцията на местната публика. В залата преобладаваха австрийски слушатели, израснали с традицията на Моцарт и с едни от най-високите критерии към интерпретацията на този репертоар. След концерта много от присъстващите се заинтересуваха, кога Софийската филхармония ще гостува отново в Залцбург, а особено силни адмирации получи Симфония №40 – произведение, което предизвика голям емоционален отклик сред слушателите.

„Концертът на 07 юни на Софийската филхармония в Моцартеума в Залцбург беше от онези моменти, в които ясно се усеща смисълът на дългата, търпелива и често невидима работа. Да свириш Моцарт в неговия роден град е особено предизвикателство. Там всяка фраза носи памет, традиция и критерий. Софийската филхармония застана на тази сцена с концентрация, достойнство и ниво, което отговаря на значението на мястото“, коментира след концерта Найден Тодоров.

Маестрото подчерта и значението на срещата с публиката:

„Разбира се, че съм щастлив и от реакцията на публиката. Не защото аплодисментите са самоцел, а защото те са най-прекият знак, че музиката е изпълнила своята роля и е достигнала до хората, за които е предназначена.“

Според него участията на подобни сцени са важна стъпка в развитието на всеки национален оркестър:

„Концертите в зали като Моцартеума не са просто отделни събития в календара. Те са част от пътя, по който един оркестър изгражда своето международно присъствие – не с декларации, а с качество, постоянство и срещи с публика, която има високи очаквания.“

В края на концерта Найден Тодоров благодари на музикантите от Софийската филхармония:

„Благодаря на музикантите за усилието, отговорността и вярата, с които защитиха името на нашия оркестър и на българската музикална култура.“

Дебютът на Софийската филхармония в Моцартеума е поредна стъпка в международното присъствие на оркестъра и поставя българския национален оркестър на сцена, през която са преминали поколения от най-значимите музиканти и диригенти на Европа.

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