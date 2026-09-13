Младият виртуоз Никола Богомилов идва у нас
Пианистът представя контрастна програма с шедьоври на Моцарт и Шопен
Следете всички новини, анализи и коментари за Залцбург. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пианистът представя контрастна програма с шедьоври на Моцарт и Шопен
С голям успех и вдъхновени аплаузи завърши първия концерт на Софийската филхармония в историческата зала Моцартеума в Залцбург – една от най-престиж...
Случката стана в Залцбург
На едно място масово гласуваха за Владислав Даванков
Министър Богданов на работно посещение в Залцбург
Румен Радев ще направи работно посещение по покана на Федералния президент на Австрия Александер Ван дер Белен
Наполи не допусна изненада срещу белгийци
Барселона обърна Интер във втория кръг от Шампионската лига
Иван Иванов и Йордан Младенов възстановяват парите на парламента
Древен надпис в Залцбург вдъхновява художника да сподели лични преживявания Професорът показва най-новите си творби в галерия "Нюанс" от утре Андрей...
Австрийската полиция арестувала двама заподозрени, че са свързани с терористичните атаки в Париж на 13 ноември, информира AFP, като се позовава на инф...
Австрийската провинция Залцбург ще трябва да изплати до един милион евро на местни проститутки заради потребителски такси, които са им били искани нез...
Залцбург. България спечели бронз от Световното първенство по джаги на маса „Гарландо", което тази година се проведе от 12 до 24 юли в Залцбург, Австри...