Двама българи хванати в най-абсурдния обир. Сами се накиснаха

Двама българи – на 45 и 48 години – бяха разкрити от полицията в Залцбург в най-абсурдния обир на света. Двамата се опитали да проникнат в склад за гуми. Те пристигнали с микробус, но били забелязани от очевидци и избягали пеша.

При бягството си мъжете изоставили не само превозното средство, но и личните си документи вътре, което значително улеснило разследването. Въпреки първоначалните трудности при издирването, впоследствие двамата сами се предали на полицията.

Признания за още кражби

По време на разпитите те са признали не само за опита за взлом, но и за участие в други кражби на гуми.

При претърсване на имот в района на Валс-Зиценхайм, свързан с друг българин, органите на реда са открили около 200 гуми, за които се предполага, че са откраднати.

И тримата са освободени от ареста, а полицията продължава работа по случая, за да установи пълния мащаб на престъпната дейност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com