Внучката на Мусолини превзе Биг Брадър и взриви Италия

Алесандра Мусолини - бивш италиански депутат, някогашен евродепутат, актриса, певица и внучка на Бенито Мусолини, спечели италианската версия на телевизионното шоу "Биг Брадър“. 63-годишната участничка триумфира над 15 конкуренти във финала на риалити формата и отново превърна фамилията си в една от най-коментираните теми в Италия.

Победата й беше излъчена по "Канале 5", собственост на медийната група "Медиасет". Мусолини ще получи 100 000 евро, като половината от сумата ще дари за благотворителност.

"Изживях всичко пълноценно, оставайки вярна на себе си. Не съжалявам за нищо", заяви Алесандра Мусолини след победата си в ефир. Репликата прозвуча като естествен финал на участие, което събра в едно телевизионен спектакъл, политическо минало, фамилна тежест и типичния за риалити форматите вкус към силни образи и шумни реакции.

Мусолини отдавна не е само наследничка на едно от най-противоречивите имена в италианската история. Преди да влезе в политиката, тя работи като модел, актриса и певица, а по-късно става депутат в италианския парламент и член на Европейския парламент. Политическият ѝ път започва от малка неофашистка крайнодясна партия, след което тя се присъединява към "Форца Италия" на покойния бивш премиер Силвио Берлускони. В момента е член на управляващата дяснопопулистка партия "Лига".

Участието ѝ в "Биг Брадър" не е първото ѝ излизане на голямата развлекателна сцена. През 2020 г. тя се включи в Ballando con le stelle - италианската версия на "Денсинг старс", където стигна до трето място. Така Мусолини постепенно превърна публичния си образ в необичайна смес от политика, телевизионна дързост и светски шум.

Италианският "Биг Брадър" със знаменитости се излъчва от десетилетие под името Grande Fratello VIP и често разчита именно на участници със силни биографии и спорна публична слава. В случая победата на Алесандра Мусолини носи точно такава формула - познато лице, тежка фамилия, политически багаж и достатъчно телевизионен инстинкт, за да остане в центъра на вниманието до финала.

Алесандра е дъщеря на Романо Мусолини, най-малкия син на Бенито Мусолини, и първата му съпруга Мария Шиколоне, сестра на филмовата звезда София Лорен. ДПА отбелязва, че тя често предизвиква полемики заради отказа си да се разграничи от своя дядо - факт, който прави всяка нейна публична поява далеч повече от обикновена светска новина.

