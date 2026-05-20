Ейса направи неочаквано признание за Гришо

Ейса Гонсалес дава на феновете си забавна представа за връзката си с тенис звездата Григор Димитров, а според мексиканската актриса, манията на спортиста по чистотата е на следващо ниво, пише испанското издание HOLA!

По време на скорошно гостуване в подкаста „In Your Dreams“ с Оуен Тил, звездата разказа открито за педантичните навици на Димитров, пошегувайки се, че той се отнася към ежедневните домакински задължения, сякаш е управител на луксозен хотел. Според Гонсалес, българският тенисист е такъв перфекционист, че дори глади с пара чорапите и бельото си.

„Той глади с пара всяка една дреха – включително чорапите и бельото си. Аз му казвам: „Какво става тук?“, а той отговаря: „Харесва ми всичко да е безупречно“, сподели тя пред Тил, предаде "Вести".

Актрисата, която участва в лентата „I Love Boosters“, се засмя, докато описваше колко организиран е приятелят ѝ зад затворени врати. Тя сравни Димитров с гуруто на подреждането Мари Кондо, разкривайки, че често го заварва да седи на пода и внимателно да сгъва дрехи.

„Той е точно като Мари Кондо. Често го заварвам просто да си седи на пода и да си сгъва дрехите.“

Гонсалес призна, че самата тя е пълната противоположност. Актрисата се пошегува, че Димитров буквално изпада в паника, когато види вътрешността на пътната ѝ чанта, заради хаоса в нея на заден план на неговите перфектно подредени вещи.

„Получава инфаркт, когато ме види да си събирам багажа, защото трябва да знаете какво е в чантата ми“, пошегува се Гонсалес. „Куфарът на Григор е... никога не съм виждала подобно ниво и техника на сгъване. Затова винаги обичам да снимам неговите неща до моите и вече имам цяла папка със снимки.“

Въпреки напълно различните им подходи към организацията, Гонсалес сподели, че характерите им се допълват изненадващо добре. Актрисата описа Димитров като „типичен Телец“, докато себе си нарече „абсолютен Водолей“, добавяйки, че по някакъв начин връзката им просто работи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com