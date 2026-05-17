Хитовете на Аргирос цяло лято у нас

Константинос Аргирос, който постигна страхотен рекорд за България, като четири пъти напълни Арената в столицата, през идващото лято за първи път ще гостува в най-големите летни театри в страната – на 25 август в Бургас, на 27 август във Варна, а на 2 септември вдига адреналина на меломаните в Античния под тепетата. Певецът композитор, чиито репертоар варира от типичната чувствена романтика на Елада до ритъма на сиртаки, идва с внушителен бенд от 18 отлични професионалисти. Ще звучат супер евъргрийните „Ela“, „Ti Na To Kano“, „Ximeromata“, а изненадите ще са големи, защото мегазвездата на съседите е готов с два албума, изпълнени с музика и за душата, и за краката.

„Константинос покани най-известните и най-уважавани изпълнители от старата генерация и записа с тях песни от автентичния гръцки фолклор. Звучат невероятно, хващат за сърцето.“, казва за „Стандарт“ Кирил Кирилов, който от години е в бизнес тандем с Аргирос у нас и на Балканите. Топ продуцентът преди броени дни се завърна от Атина, където беше на бърза визита за финални уточнения по турнето. Аргирос го е посрещнал в трудно достъпния, бляскав и елитарен клуб в Глифада, тузарския квартал на гръцката столица край брега на морето. Но са разговаряли не само за предстоящите концерти и не само са дегустирали уникални риби. Оказва се, че Аргирос вече е производител и на много специално ципуро - традиционен и типичен гръцки дестилат с богат аромат и наситен вкус. Вероятно и в България скоро ще опитаме поредната творба на артиста. „Много е любопитно – като узо, като текила, но напълно оригинално.“, добавя Кирил Кирилов. Константинос Аргирос издава първия си албум, „Всичко ще се промени“, със Sony BMG. Работи и с мастодонти в индустрията - Universal music Greece пускат „Смело дете“, втората му самостоятелна продукция. Следват няколко албума, като между тях има и платинени. „Той превръща всяко изпълнение в спектакъл.“, коментира още Кирил Кирилов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com