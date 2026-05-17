БГ артист в световното кино показва филми в София

Георги Балабанов – сценарист и режисьор, работил в България и по света, ще представи свои филми във Френският институт. Откриването е на 20 май от 19 ч. с „Помен“ и „Соло за английски рог“. На 21 май е срещата с Георги Балабанов, Александър Донев и Пиер-Анри Дело, открил за седмото изкуство Вернер Херцог, Фасбиндер, Джордж Лукас, Мартин Скорсезе, Кен Лоуч и Михаел Ханеке.

Макар и недостатъчно познат в България, Георги Балабанов оставя значим отпечатък върху международната документална сцена. В рамките на седем прожекционни дни публиката ще открие или преоткрие девет от най-силните му филми, сред които „Границата на нашите мечти“, посветен на Анани и Кристо Явашеви, „Досието Петров“, „Сянката на ловеца“, „Хора от сцената“, „И балът продължава“, „Под купола“ и „Дворец на смеха“.

Ретроспективата се реализира по инициатива и в сътрудничество със Светлослав Драганов – документалист, режисьор и продуцент, който ще присъства на прожекциите и ще сподели своя поглед към кинематографичното наследство на своя сънародник и на проф. д-р Александър Донев - професор в Института за изследване на изкуствата при БАН, преподавател в НАТФИЗ. кинокритик, автор на документални филми, продуцент на игрални, документални и анимационни филми.

Кариерата на Георги Балабанов се развива между България, Франция и Бразилия, отвъд географски и художествени граници. След трудно начало в родината си, в края на 1986 г. той напуска България и се установява в Париж – решение, което сам определя като „най-решаващия акт в живота ми“. Именно оттам започва неговият международен творчески път, белязан от непрекъснато изследване на нови физически и естетически територии.

Творчеството му, високо ценено от Жан Руш – един от основателите на cinéma vérité във Франция – съчетава документална прецизност и силна артистична чувствителност. Балабанов изобразява реалността с почти хирургическа точност, разкривайки онова, което често остава невидимо или неизразимо. Филми като „Соло за английски рог“ (1984), „Сянката на ловеца“ (1991) и „Границата на нашите мечти“ (1996) свидетелстват за постоянния му стремеж към диалог между миналото и настоящето, между колективната памет и съвременността. По-късните му творби „Досието Петров“ и „И балът продължава“ (2015) предлагат безпристрастен и проникновен портрет на посткомунистическа България.

По повод ретроспективата Френски институт в България ще посрещне две личности, тясно свързани с творческия път на режисьора – Пиер-Анри Дело и Лоран Пеле.

Пиер-Анри Дело е известен като основател на „Петнайсетдневката на режисьорите“ в Кан и дългогодишен директор на фестивала на историческия филм в Песак, а Лоран Пеле е бивш асистент и сътрудник на Жан Руш и артистичен и програмен директор на Международния фестивал „Жан Руш“ в Париж.

Ретроспективата отдава почит на режисьор, който, въпреки „избраното си отсъствие“, никога не престава да се завръща към родината си, оставайки едновременно дълбоко свързан с България и отворен към света. Прожекциите ще бъдат съпътствани от срещи и дискусии с Георги Балабанов, Светлослав Драганов, проф. д.н. Александър Донев и специалните гости на събитието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com