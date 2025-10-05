Захари Бахаров става шеф на подземния свят
Обичаният актьор влиза в нов филм
Обичаният актьор влиза в нов филм
Филмът разказва за учен, който разработва лек за деменция
Лентата е на режисьора Ирена Даскалова
Звездата на Народния театър лети в поредния си филм и става чистачка в нов спектакъл
Премиерата на лентата е планирана за края на 2027-а
Клаудия Кардинале промени завинаги филмите на 60-те години
В последните години страната ни се оказа привлекателно място за холивудски снимки
Отлични БГ актьори хабят талант в „Червената Соня“ срещу хонорари по американски
Звездата от Народния театър е актриса в поредния филм на Илия Костов
Двамата си партнират в "Опасни връзки"
Актрисата е неузнаваема
Снимките в София започват до дни
Започнаха снимките на най-новия бг филм
Някои от неговите ленти бяха обект на критики
Филмовият фестивал започва тази седмица
Новата лента на Куентин ще проследи живота на някогашен каскадьор, който вече работи като "оправяч н...
Над 60 премиерни филма ще бъдат представени на фестивала тази есен
Евана Линч ще участва в Aniventure Comic Con
Смъртта й е настъпила след кратко боледуване
През 2024 г. получава от Министерството на културата наградата „Златен век“