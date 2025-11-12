Фестивалът на френския филм – събитие на Киномания

Публиката на „Киномания“ и тази година ще се потопи в магията на Фестивала на френския филм. Зрителите ще гледат някои от най-новите и обсъждани заглавия от френската и франкофонската кинематография – вълнуващи, елегантни и вдъхновяващи истории, които съчетават традицията на френското кино с духа на новото време.

Откриващото заглавие е „Цветовете на времето“ (Lа Venue de l'avenir) на Седрик Клапиш – визуално възхитителен и дълбоко човешки филм, който свързва две епохи – 1895 и 2024 г. Група далечни братовчеди наследяват стара къща в Нормандия и се впускат в пътешествие към миналото, за да открият следите на мистериозната Адел – тяхна прародителка, потънала в света на импресионизма и зората на фотографията.

Друг любопитен акцент е „Когато те обичах“ (C’est si bon) на Диан Кюрис – биографичната драма изследва последните години от бурната връзка между френските кинозвезди Симон Синьоре и Ив Монтан. Сюжетът се фокусира върху последните години от техния брак, в който те се лутат между наранена вярност, публична известност и истинска любов.

На Анджелина Джоли е поверена главната роля във филма „Мода“ (Couture) на Алис Винокур. Той съчетава лична драма с магията на парижкия стил и разказва за американска документалистка, чийто живот се преобръща след тежка диагноза.

В програмата влиза и световният режисьор Ричард Линклейтър с филма „Новата вълна“ (Nouvelle Vague) – своеобразно любовно писмо към френското кино и култура. Продукцията ни пренася в Париж през 1959 г., по време на създаването на легендарния „До последен дъх“ (À bout de souffle) на Жан-Люк Годар, в сърцето на едно поколение, променило историята на седмото изкуство.

Сред класическите акценти е включен и „Едит Пиаф: Животът в розово“ (La Vie en Rose, 2007) на Оливие Даан, по повод 50-годишнината на актрисата Марион Котияр.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com