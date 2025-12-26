Филмът за една легенда, който не видя бял свят

Коби Брайънт, един от легендарните баскетболисти засне филм, в който представя себе си, но и до днес не видя бял свят.

Той е демонстрирал, че за него няма невъзможни неща, стига да си постави достатъчно добра и ясна цел.

Факт е, че той е сред най-добрите баскетболисти в историята на играта. Факт е също така, че през 2018 г. спечели и Оскар за своя късометражен филм Dear Basketball.

Но Коби не е искал да спира със завладяването на Холивуд. Той е наел снимачен екип, който е бил неотлъчно с него през последния му сезон в NBA. Идеята е била ясна - да се създаде филм, отразяваш последните мачове на легендата на Лейкърс.

Като запознати източници твърдят, че снимачния екип не е следвал Брайънт само на тренировки и мачове, но и когато е прекарвал време със семейството си. Те са заснели всеки един кош, всяка една забивка, всяка една тройка, включително и последната точка, която Коби Брайънт отбеляза в кариерата си с в мача срещи Юта Джаз.

През 2019 г. всички часове заснети кадри са придобили вид на филм. Но видяното не се е харесало на Коби Брайънт и той е казал на екипа си, че трябва да го изтрият и започнат отново. Нещо, което показва отдадеността му, когато стане дума за покоряване на върхове.

Но след това всичко е поставено на пауза, когато в края на януари 2020 г. Коби Брайънт и дъщеря му Джиа загубиха живота си след катастрофа с хеликоптер.

И така през последните пет години са правени опити филмът отново да бъде сглобен. Като няколко продуценти и режисьори, включително такива, печелили Оскар, са предлагали да сглобят парчетата от пъзела и създадат достоен документален филм., пише The Hollywood Reporter.

В крайна сметка, нито един не е подписал договор, защото всеки път нещата са се чупили на едно и също място - Ванеса Брайънт. Оказва се, че вдовицата на Коби има ясна визия за крайния резултат и поне към момента тя не съвпада с тези, които са предлагали услугите си.

Работното заглавие на филма е 20th Season, а запознати твърдят, че Ванеса Брайънт иска да създаде епичен романс, в който тя самата е основната любовна фигура. Остава големият въпрос - дали и визията на Коби Брайънт е била такава. Както и дали някога въобще ще видим заснетите кадри от последния сезон на баскетболиста в NBA.

