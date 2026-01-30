Selah Sue and The Gallands с ексклузивен клубен концерт в Sofia Live Club на 15-ти май

След незабравимото си участие в четвъртото издание на Sofia Live Festival, Selah Sue се завръща в София за ексклузивен клубен концерт на 15 май в SOFIA LIVE CLUB , по покана на фестивала. Събитието ще бъде специално не само заради рядката възможност да се види артист от такъв мащаб в интимна клубна среда, но и защото ще отбележи 17-ия рожден ден на Sofia Live Club.

Този концерт представя Selah Sue and The Gallands - нов, вдъхновяващ проект, роден от срещата между емблематичния глас на белгийската сцена с баща и син Stéphane и Elvin Galland. Първоначално изграден около музикалната вселена на The Gallands, съчетаваща естествено пулсиращи ритми, съвременен джаз и модерна продукция, проектът придобива ново измерение, когато Selah Sue превръща инструменталните композиции в силни, емоционално заредени песни с мощна сценична енергия.

На сцена и в студио триото постига рядък баланс между виртуозността на Stéphane Galland (Aka Moon, Ibrahim Maalouf), смелия и свеж почерк на Elvin Galland (Damso, Helena, Manu Katché) и неподражаемото присъствие и глас на Selah Sue. Резултатът е музика без жанрови ограничения, в която соул, джаз, groove и съвременни влияния се срещат в живо и енергично цяло.

Първият им концерт на сцената на Jazz Middelheim вече разкри силна и незабавна химия между музикантите и очерта посоката на това ново творческо партньорство. В момента Selah Sue and The Gallands работят по своя дебютен албум, който ще документира тази среща между соул, джаз и съвременен groove, а концертът в Sofia Live Club е част от подготвяното турне през 2026 г. Проектът се представя в разширен лайв формат с Louise van den Heuvel (бас), Stéphane Galland (барабани) и Elvin Galland (клавири), както и с впечатляващите беквокали на Stéphanie Rugurika и Judith Okon.

Концертът в Sofia Live Club ще е единствената възможност на българската публика да преживее този проект в клубен формат, близо до сцената, без дистанция и с фокус върху живото музикално общуване. Selah Sue and The Gallands обещават свободна, пулсираща и дълбоко жива музика, в която всяко изпълнение е неповторимо преживяване.

Ограничено количество Early Bird билети са налични само на www.sofialivefest.com , а на 2-ри февруари стартира продажбата и в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 21ч.

Начало: 22.30ч.





