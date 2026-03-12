Посланикът на Турция в София се срещна с Найден Тодоров. Обсъдиха ключова среща на върха

Посланикът на Република Турция в София, Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, се срещна с Найден Тодоров, министър на културата на Република България.

По време на срещата страните обмениха мнения относно предстоящата среща на върха STRATCOM 2026, която ще се проведе в Истанбул на 27-28 март 2026 г.

В контекста на темата на срещата на върха „Разрушаване на международната система: кризи, наративи и търсене на ред“, беше подчертано значението на културната дипломация за насърчаване на диалога, насърчаване на взаимното разбирателство и укрепване на връзките между обществата.

Относно срещата на върха по стратегически комуникации (STRATCOM Summit) 2026 ще събере лидери, министри, политици, дипломати, специалисти по комуникации, представители на гражданското общество и мозъчни тръстове, за да обсъдят развиващата се роля на стратегическите комуникации в период, белязан от глобални предизвикателства и търсене на стабилност и ред. Срещата на върха се провежда под егидата на Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.

Срещата на върха служи като престижна платформа за обмен на идеи за това как комуникацията може да допринесе за устойчивост, сътрудничество и по-дълбоко разбирателство между обществата.

