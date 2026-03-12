Теди Москов се завръща в града на детството си

На 17 март 2026 от 19:00 часа сцената на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово ще бъде домакин на спектакъла „Сграбчи лъва!“ – новата театрална авантюра на режисьора Теди Москов. Събитието има особено значение за публиката в града, тъй като прочутият режисьор се завръща с тази най-новата си постановка именно в Габрово - градът, в който е прекарал детството си.

„Сграбчи лъва!“ е чаровно-смешен спектакъл, който отвежда зрителите на театрална разходка из едно въображаемо средновековие. На сцената оживява свят, населен с кьопави рицари, странни герои и абсурден хумор – типичният сценичен почерк на Теди Москов, в който комичното и философското вървят ръка за ръка.

Главният герой – самонареклият се „Сграбчи лъва“ – е убеден, че е рицар и че му трябва име, вдъхващо страхопочитание. Но зад тази причудлива история се крие по-дълбока тема – за онзи особен вид глупост, наречена клоунска глупост, която може да се окаже спасение от прекалената практичност и сериозност на света около нас.

Спектакълът е вдъхновен от култовия филм „Армията на Бранкалеоне“ на легендарния италиански режисьор на кинокомедията Марио Моничели. Самият Моничели е дал съгласието си тази история да бъде пренесена на театралната сцена от Теди Москов – специален жест между двамата творци, който Теди Москов оправдава със забележителната комедия "Сграби лъва".

В спектакъла участват Мая Новоселска и Евгени Будинов като гост-актьори, заедно с актьорите от шуменския театър Калин Пачеръзки, Веселин Бърборков, Мадлен Йорданова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Борислав Вълов – Ей Бо, Александра Михайлова и Валентин Ченков.

Автор и режисьор на спектакъла е Теди Москов, сценографията е на Димитър Воденичаров, а музиката – на изтъкнатия джаз пианист и композитор Антони Дончев. Представлението е продукция на ДКТ "Васил Друмев" - Шумен.

Габровската премиера на спектакъла е среща с театър, който не се страхува да бъде едновременно абсурден, смешен и дълбоко човешки – спектакъл, в който зрителите ще се впуснат в едно щуро приключение между рицарски фантазии, клоунски философии и много смях.

Билети за премиерата на „Сграбчи лъва!“ могат да бъдат закупени на касата на Драматичен театър „Рачо Стоянов“, на касата в Кауфланд – Габрово, както и онлайн в платформите Grabo и Entase.

