Роди се нов Ози! И е от женски пол

Джак Озбърн и съпругата му Ари Озбърн обявиха раждането на дъщеря си и казаха пълното ѝ име, трогателен поклон пред покойния ѝ дядо и метъл легенда - Ози Озбърн.

В съвместна публикация в Instagram в сряда двойката сподели черно-бяло видео на момиченцето си с картичка, в която се отбелязва, че е родена на 5 март 2026 г. и е тежала 3,4 кг.

„Представяме ви Ози Матилда Озбърн“. Преди осем месеца фронтменът на "Black Sabbath" си отиде от този свят. Ози почина на 76-годишна възраст от сърдечен удар на 22 юли 2025 г. и страдаше от коронарна болест на сърцето и болест на Паркинсон.

Седмици преди смъртта си Ози успя да се сбогува с феновете си с концерт „Back to the Beginning“ в родния си град заедно с членове на Black Sabbath във Вила Парк в Бирмингам. Джак отдаде почит в Instagram към баща си миналия август. „Той беше толкова много за толкова много хора, но аз имах толкова късмет и благословия да бъда част от много малка група, която можеше да го нарича „татко“, написа Джак. „Сърцето ми е изпълнено с толкова много тъга и скръб, но и с толкова много любов и благодарност. Прекарах 14 501 дни с този човек и знам, че това е такава благословия.“

Кели Озбърн, дъщерята на рок легендата, също публикува спомен за баща им и цитира началния стих на „Changes“, любимо парче на Black Sabbath, издадено през 1972 г. „Чувствам се нещастна“, написа тя в публикация в социалните мрежи. „Толкова съм тъжна. Загубих най-добрия приятел, който някога съм имала.“

Ози Матилда е второто дете на Джак и Ари. Първата им дъщеря, Мейпъл Артемис Озбърн, е родена на 9 юли 2022 г. Джак е и баща на три дъщери - Пърл Клементин Озбърн, на 13 години, Анди Роуз Озбърн, на 10 години, и Мини Теодора Озбърн, на 7 години - от бившата си съпруга Лиса Стели.

