Почина писател, оставил дълбока следа в българското радио

Писателят, драматург и сатирик Любомир Пеевски почина на 82-годишна възраст. Тъжната вест съобщи неговият дългогодишен колега Весел Цанков по Българското национално радио (БНР).

Пеевски отдава над половин век на радиото. Той започва работа в програма „Христо Ботев“ през 1969 година като редактор в редакция „Хумор, сатира и забава“. Между 2003 и 2012 година е член на Управителния съвет на БНР.

Цанков отбеляза, че Пеевски оставя огромно творческо наследство от скечове, фейлетони, пиеси и песни. „Във всичко Любомир Пеевски влагаше сърце, никога не бе равнодушен“, допълни той.

Творецът създава първото кабаре в ново време „Кабаре Парнас“ и участва в реализирането на първата българска буфоопера „Цар и водопроводчик“. Пиесата му „Черни очи за случайни срещи“ е поставяна в цяла Европа, а през годините той е сътрудник и в телевизионното шоу „Клуб НЛО“.

Роден на 7 септември 1943 година във врачанското село Фурен, Пеевски завършва електроинженерство във Висшия машинно-електротехнически институт през 1970 година. Той е автор на детска литература и научна фантастика, както и член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.

По случай своята 80-годишнина авторът издаде сборника „Капки време върху сърцето“. Книгата събира най-доброто от неговите разкази, фейлетони, стихотворения и интервюта.

