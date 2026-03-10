Chali 2na с първи концерт у нас

Един от най-разпознаваемите гласове в световния хип-хоп Chali 2na пристига за първи път в България на 9 юни за концерт в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival. Със своя емблематичен баритон и внушително сценично присъствие, той е сред най-харизматичните и уважавани фигури в алтернативния хип-хоп от последните три десетилетия.

Най-известен като съосновател на Jurassic 5 и Ozomatli, Chali 2na изгражда кариера, белязана от силна социална енергия, фънк груув и неподражаем вокален стил. След дебютния си солов албум Fish Outta Water (2009), той поема по самостоятелен път, който го отвежда на световни турнета с неговата банда House of Vibe и в колаборации с едни от най-уважаваните диджеи и музиканти на международната сцена.

В София Chali 2na ще се качи на сцената със своя live band, специалното участие на британския DJ и продуцент DJ A-Skillz гарантира динамично шоу, комбиниращо жив инструментален звук, фънк бас линии и експлозивни бийтове. Форматът обещава не просто концерт, а цялостно сценично преживяване, енергично, танцувално и безкомпромисно в духа на класическия хип-хоп.

Освен музикант, Chali 2na е и визуален артист с дългогодишна връзка с графити културата. Роден в Чикаго и преместил се в Лос Анджелис в началото на 80-те, той израства в сърцето на зараждащата се хип-хоп сцена, където естествено съчетава музиката и визуалното изкуство. Творческото му развитие намира кулминация в мащабния мултимедиен проект Against the Current, поредица от пет части, жанрово разнообразни EP-та, придружени от арт албум с негови оригинални картини, рисунки и фотографии.

Концертът на 9 юни ще събере на едно място класики от каталога на Jurassic 5, солови парчета и характерния флоу, който превърна Chali 2na в институция за феновете на алтернативния хип-хоп по целия свят.

Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Първите 100бр. Early Bird билети са на цена от € 30, след изчерпването им редовната цена ще бъде € 35, а в деня и на място € 40.

Врати: 21.00ч.

Начало: 22.00ч.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/sofialivefestival и инстаграм профила: https://www.instagram.com/sofialivefestival/.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com