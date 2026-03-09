Hellion Stone събират приятели на сцената за своята 10-годишнината на 13 март

Юбилейната година на Hellion Stone тече с пълна сила. Две нови силни песни с впечатляващи видеоклипове, „Men Who Knew Me” и „Sleep Now“, вече са факт, а софийската банда се готви да събере сцената, приятелите и публиката си в Mixtape 5 (Side A) за концерт, с който ще отпразнуват първите десет години от историята на групата.

„Искаме концертът да е общ празник, общ рожден ден и среща на хората, които са били част от нашия път“, споделят от бандата. Към Hellion Stone на сцената ще се присъединят специални гости от банди като Soundprophet, Lek City Case, Odd Crew, ALI, K.O.R.A., Fat Bertha, BoiL и други имена, които са толкова важни за България, колкото и за самата група, а в изпълненията ще се включат и две беквокалистки, Венелина Бонева и Емили Маринова, които ще добавят нов нюанс и много нежна енергия към концертния звук на бандата. Програмата ще представи добре познати и любими песни на групата, съвместни изпълнения и няколко изненади, сред които и концертните премиери на „Men Who Knew Me“ и на най-новия сингъл „Sleep Now“, които на живо ще получат още по-сурова и директна форма.

„Sleep Now“ запазва характерния груув и плътност на Hellion Stone, но привлича вниманието и с текста си. В разговор за подкаста ZVUK, aвторът му, Иван Попов – Иво, споделя, че често предпочита да изгражда подобни въображаеми ситуации в песните на групата, оставяйки пространство слушателите сами да открият собственото си тълкуване. Подобен подход стои и зад други песни на групата, сред които „Epilogue“, където личното вдъхновение – връзката между китариста на бандата Иван Стоянов и дъщеричката му, се превръща в история, отворена към различни прочити, споделя Иво в социалните мрежи на групата.

Историите около Hellion Stone обаче не са само в песните. През годините групата е събрала и немалко спомени от пътя – от записването на първия си албум, който им отнема близо месец и половина, до първите им участия в Лондон. Едно от тях започва с взет кредит, за да могат да заминат да свирят, а по собствените им думи – голяма част от тези пари впоследствие мистериозно изчезва… вероятно в баровете около сцената. Друг спомен от същото това пътуване пък кара групата да се смее заедно с Пангев, басиста на бандата, който тогава неочаквано признава, че сред цялата еуфория всъщност най-много му липсва… дюнер от Пловдив. Междувременно съставът на Hellion Stone продължава да се променя и развива – най-новият член на групата е барабанистът Мануел Малешков - Мани, който с усмивка признава, че все още има няколко по-стари песни, които тепърва научава.

Всички тези истории и още много повече – сериозни, абсурдни и напълно реални – ще се срещнат на сцената на Mixtape 5 на 13 март, когато Hellion Stone ще отпразнуват първите десет години от своята история заедно с приятели и публика. Билетите за 10 години Hellion Stone са в продажба в EPayGo.bg на цена 15 евро, а в деня на събитието ще бъдат 20 евро.

