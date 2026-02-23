Метъл легенди със специален концерт у нас

Метъл легендите от Accept се завръщат у нас за много специален концерт! Юбилейното събитие HALF A CENTURY OF METAL ще се състои в София на 27 юли в зала 1 на НДК от 20:00 часа и ще продължи над 2 часа! Организатор на концерта е BGTSC.

ACCEPT е една от германските хеви метъл групи с най-дългогодишна история и сред най-обичаните тежки групи в България. С десетки емблематични песни и хитове тевтонците са сред най-важните групи за развитието на световната хеви метъл сцена и от най-важните за развитието на жанра спийд метъл. Феновете на ACCEPT не могат да им се наситят и ги очакват във всяка точка на света с нетърпение. Каталогът им с класически метъл химни е слушан, споделян и гледан онлайн над милиард пъти до момента.

Официалните им видеоклипове като Balls to the Wall, Metal Heart, Princess of the Dawn, Fast as a Shark, Restless and Wild, Midnight Mover, London Leatherboys, Breaker, I'm a Rebel (хит, написан от Александър Йънг, брат на Ангъс и Малкълм Йънг от AC/DC), Teutonic Terror, Stalingrad, Stampede, The Undertaker и други имат милиони гледания в YouTube.

