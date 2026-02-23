Световен триумф! Деница Димитрова с първа награда от Франция

Солист-арфист на Софийска опера и балет Деница Димитрова завоюва Първа награда в най-високата категория на престижен международен конкурс по арфа, проведен от 13 до 15 февруари в Лимож, Франция. Отличието е поредното международно признание за българската изпълнителка, която от години утвърждава името си на световната музикална сцена.

Силна международна конкуренция

В конкурса взеха участие 110 арфисти от 24 държави, разпределени в общо дванайсет категории. Състезанието се проведе в два тура. Първият беше онлайн селекция, след която до финалния кръг в Лимож бяха допуснати само шестима изпълнители от Беларус, България, Естония, Китай, Финландия и Швейцария.

Журито беше съставено от световно признати арфисти и педагози – Isabelle Perrin, Dominique Lacote, Véronique Gens и Sylvain Blassel, чието присъствие подчерта високия професионален стандарт на конкурса.

Репертоар от най-висока трудност

Финалистите изпълниха произведения с изключителна техническа и художествена сложност. В първия тур участниците представиха „Рапсодия“ от Marcel Grandjany.

Във втория тур програмата включваше първа част от Концерт за арфа и оркестър на Henriette Renié, както и виртуозната пиеса „Градина под дъжда“ от Jacques de la Presle. Част от репертоара беше изпълнен с акомпанимент на пиано, което поставя допълнителни изисквания към ансамбловото музициране и сценичното присъствие.

Висока оценка от журито

Изпълненията на Деница Димитрова получиха изключително ласкави отзиви от членовете на журито.

„Задълбочен и убедителен прочит на музикалните творби, изпълнен с красива енергия и завладяваща интерпретация. Много чисто и овладяно свирене, с голяма прецизност. Много добър музикант“, заяви Sylvain Blassel.

Утвърдена международна кариера

Деница Димитрова е солист-арфист на Софийската опера и балет от 2006 година. Наред със сценичната си дейност тя развива активна концертна кариера като солист и камерен изпълнител в България и чужбина. Репертоарът ѝ обхваща както класически произведения, така и съвременна музика, а интерпретациите ѝ се отличават с техническа прецизност, стилова култура и дълбока музикалност.

Тя е носител на Първа награда от Международния конкурс „UFAM“ в Париж (2005), Втора награда от конкурса „Revelation Muses 2005“, организиран от операта в Ница, както и Втора награда от Международния конкурс „Музиканти на следващото хилядолетие“ в Скопие (2004). Лауреат е и на Първия международен конкурс „Вера Дулова“ в Москва (2000).

През 2002 г. Деница Димитрова е сред избраните 30 млади арфисти от цял свят, поканени да участват в концертния цикъл „Фокус върху младежта“ в рамките на VIII Световен арфов конгрес в Женева — признание за изключителния ѝ талант още в ранните години на нейната кариера.

Продължение на музикалната традиция

Особено впечатляващ е и фактът, че нейната дъщеря Емма, която е нейна ученичка в продължение на шест години, вече е лауреат на първа награда от предходното издание на същия конкурс в категория безпедална арфа — доказателство за приемствеността и високото ниво на българската арфова школа.

С последното си отличие Деница Димитрова не само затвърждава личния си международен авторитет, но и допринася за престижното присъствие на българската изпълнителска школа на световната музикална сцена.

