Лео и Шон Пен триумфират на награди в Лондон

"Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън триумфира на наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, след като спечели наградата за най-добър филм, предаде Ройтерс.

Церемонията за връчването на 79-ите награди БАФТА се състоя в неделя вечер в Кралската фестивална зала на центъра "Саутбанк".

По червения килим минаха звезди като Леонардо ди Каприо, Ема Стоун, Килиън Мърфи, Глен Клоуз и Итън Хоук. Принц Уилям и съпругата му Кейт също бяха сред гостите на събитието.

Наситената с екшън черна комедия "Битка след битка" тази година спечели в още пет категории - за най-добър режисьор, най-добър поддържащ актьор (Шон Пен), най-добър адаптиран сценарий, най-добра кинематография и най-добър монтаж. Филмът получи най-много номинации - общо 14.

Вампирската епопея "Грешници" на режисьора Райън Куглър, която имаше 13 номинации, спечели наградите за най-добър оригинален сценарий, най-добра актриса в поддържаща роля (Унми Мосаку) и най-добра оригинална музика.

Също три награди спечели и готическият хорър "Франкенщщайн" - за най-добър грим, най-добри костюми и най-добър дизайн на продукцията.

"Хамнет" на Клои Чжао, разказващ семейната трагедия на Уилям Шекспир, беше обявен за най-добър британски филм.

Приза за най-добра актриса отиде при Джеси Бъкли за ролята ѝ именно в "Хамнет", а за най-добър актьор - при Робърт Арамайо за филма "Кълна се".

Арамайо, чието спечелване на наградата за най-добър актьор беше изненада за мнозина предвид другите номинирани в категорията - Тимъти Шаламе и Леонардо ди Каприо, спечели и наградата "Изгряваща звезда".

Норвежката драма "Сантиментална стойност: на режисьора Йоаким Триер бе призната за най-добър чуждоезиков филм, информира БТА.

