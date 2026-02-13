Берлинале 79 – трескаво очакване на голямото кино

76-ото издание на международния филмов фестивал Берлинале (Берлинския), най-престижното филмово събитие през зимата в Европа стартира с ослепителен блясът, достатъчно ярък и нахакан, за да игнорира типично берлински време – мрачно и мокро. По червения килим пред Берлинале Паласт – наобиколен от прожектори, камери и фенове, минаха филмови звезди, режисьори и продуценти в дизайнерски рокли и костюми: от смокинги до екставагантни сака, облечени на голо и артистично декорирани с цвете. Луксозни лимузини, светкавици, общи снимки и блиц интервюта, бързи селфита на ловците на автографи с техните идоли. Атмосферата, доколкото може, е смесица от артистични претенции, холивудски блясък и медиен шум. В същото време фестивалната атмосфера си остава типичната за Берлинале – настроението е хем елегантно, но никога прекалено непринудено и прекалено изтънчено, с неизменен уклон към сериозност и отговорност към силата на киноизкуството да променя света към по-добро.

Това усещане за киното като мисия се усеща и в селекцията на Берлинале, по-голямата част от около 200-те игрални и документални филма в програмата на фестивала поставят акцент върху влиянието на геополитическите сътресения и борбата за права по целия свят, както отбеляза известният режисьор Вим Ведерс Вендерс, който е председател на тазгодишното жури на конкурса. „Киното има невероятната сила да бъде състрадателно и емпатично, – казва Вендерс. Новините не са емпатични. Политиката не е емпатична, но филмите са. И това е наш дълг.“

Напълно в този дух беше и откриващият фестивала филм на афганистанско-германската режисьорка Шахрбану Садат “Няма добри мъже” (No good Men), обявен за първата романтична комедия в Афганистан. Тази добре разказана история с драматични обрати и лек хумор дава автентична картина на един свят, в които ролите на мъжете и жените са ясно разграничени и се основават на утвърдени културни и религиозни норми, непоклатимо фиксирани от този консервативен семеен модел. Освен силната визия и правдивото разкриване на живота, филмът говори с емоционална интензивност, чрез различни лични любовни и семейни истории за властта, морала и живота под натиска на обществото, за личната свобода и въпроса за отговорността в трудни политически и социални условия. Филмът впечатлява със силните актьорски изпълнения и правдоподобната атмосфера, но също и с факта, че в него за първи път в афганистанското кино е показана целувка на екрана, при това в крупен план.

По време на церемонията по откриването родената в Малайзия актриса от китайски произход Мишел Йо получи почетната Златна мечка за цялостно творчество.

Фестивалът ще продължи десет дни. През тях седемчленното жури ще избере от 22 филма от цял свят своите фаворити за най-големите награди „Златна мечка“ и „Сребърна мечка“, които ще бъдат връчени на гала церемония на 21 февруари.

На 76-то Берлинале се очакват разбира се международни звезди и гости като Памела Андерсън, Итън Хоук, Ейми Адамс, Чанинг Тейтъм, Нейл Партик Харис и най-забележителната – британската певица, авторка на песни и поп изпълнителка Charli XCX, известна с експерименталния си звук и влияние върху модерния поп и hyper pop сцената. На Берлинале тя участва като актриса в псевдодокументален филма „Моментът” (The Moment“), който е част от програмата “Панорама” на фестивала.

Българското участие тази година е в престижната селекция на “Форум”, където участва режисьорката Ралица Петрова с най-новия си филм “Лъст”. Освен това в конкурса ще бъде представена копродукцията на Канада, България, Италия и Белгия „Нина Роаза“, румънско-българска продукцията “Атлас на Вселената” е включен в програмата “Дженерейшън К плюс”.

Със своята разнообразна програма, насочена тази година към откриването на нови таланти, Берлинале заслужено се нарежда сред най-големите филмови фестивали в Европа, заедно с Кан и Венеция.

