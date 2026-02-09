Гледаме Александра Сърчаджиева и Орлин Павлов в "Брънч за начинаещи"

Гала премиерата на българския филм „Брънч за начинаещи“ е тази вечер в зала 1 на НДК, съобщават от екипа на продукцията.

Лентата на режисьорката Яна Титова разказва историята на Крум и Жана – създатели на иновативен смарт часовник за здравословен живот, които организират бляскав брънч за потенциален инвеститор. Планът им обаче бързо излиза извън контрол с появата на неочаквани гости и поредица от комични сблъсъци, които поставят под въпрос стремежа към „перфектния“ живот.

„Брънч за начинаещи“ събира на екран Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака и Филип Буков. Музиката е дело на Владимир Ампов – Графа.

Продукцията е дело на No Blink | Pictures с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков, в копродукция с NOVA.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com