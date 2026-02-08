Маргарита Петкова първа тръгва по монокини във Варна

Премиерата на новата книга на Маргарита Петкова „Докога, Маргарито?“ ще се състои на 11 феврури в Сити Марк арт център, съобщават издателите й от „Персей“. Входът е свободен за всички почитатели на най-обичаната българска поетеса.

В стихове и откровения Маргарита Петкова дава своите отговори на важни въпроси, като разказва за собствения си жизнен и творчески път. „Бях много любимо и много опако дете. Винаги правех нещата на обратно. Защото си имах собствено мнение от малка. Ако не ме обичаха толкова много родителите ми, може би щях да бъда техният кошмар. Девет месеца в гипс и после още толкова, докато се раздвижа. Трепереха над мене. А аз тичах като луда, катерех се по разни етажи. И какво да ми кажат. Търпяха ме и ме обичаха…“ Първият въпрос, който помня, е „Докога?!“, последван от името ми, ту галеното, ту цялото, в зависимост от възрастта. Докога ще продължаваш да си правиш каквото си наумиш? Докога ще пресичаш булеварда диагонално? Докога през едното ухо ще ти влиза, а през другото излиза? Докога всички налице, а ти наопаки?... И никога не съм давала отговор на този въпрос. Просто не е стоял пред мен – аз си знам, че това, което правя и мисля, е така. И мога да обясня защо, ако ме изслушат. Защото винаги, каквото и да направя, съм отговаряла за постъпките си. Плащала съм си с лихвите за грешките и съм била безотговорно щастлива с резултатите. Както се случи. Нали трябва да благодариш и за меда, и за жилото, иначе не става... За да извадиш меда от кошера на живота си, ще понесеш къде повече, къде по-малко ужилвания. Битието е кристално ясно, ние го замъгляваме с дъха си – ту учестен от гняв и болка, ту замрял в блаженство и сладостност. А отговорите идват сами, ако правилно си задаваш въпросите. Та „Докога, Маргарито?“ съдържа моите отговори пред живота. Може някой от тях да е дълго търсеният от вас самите.“

Въпросът, който задава в новата си книга Маргарита Петкова, е риторичен. И за нея, и за читателите. Никой не знае кое докога, затова всеки носи отговора в себе си. Както казва с намигване поетесата, тази книга е с твърда корица, достатъчно тежка, за да служи и за нападение, и за отбрана. Съдържа 224 страници с нейни стихотворения и размишления, разбулване на обществени тайни и опровержения на светски интриги. Всичко е подкрепено със снимков материал – доказващ, например, факта, че модата на монокините не тръгва от Сен Тропе, а от варненския плаж.

