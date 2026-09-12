Маргарита Петкова първа тръгва по монокини във Варна
„Докога, Маргарито?“ е със стихове и откровения
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„Докога, Маргарито?“ е със стихове и откровения
Неочаквана любов измъква голямата поетеса от бездната към ада
Нито е Костов, нито е Гарелов, казва голямата поетеса
Маргарита Петкова получи наградата за цялостен принос
Маргарита Петкова по категоричен начин доказа, че е обичаната и магична икона на българската поезия. На премиерата на най-новата й книга "Болката отля...
На брега морето в Бургас поетите Маргарита Петкова и Добромир Банев с невероятен успех представиха пред жадната за красиви усещания публика третата си...